Festiwal Soundedit 2018 w Łodzi: Nosowska, Giorgio Moroder i Andrzej Korzyński z nagrodami

Na Festiwalu Soundedit trójka artystów odbierze nagrodę "Człowieka ze Złotym Uchem".

W tym roku Festiwal Soundedit potrwa od 25 do 28 października.

Podczas dziesiątej, jubileuszowej edycji zostaną wręczone trzy nagrody "Człowieka ze Złotym Uchem".

Laureatami zostali Katarzyna Nosowska (pierwsza kobieta z tą statuetką), Giorgio Moroder i Andrzej Korzyński.

"Zajmujemy się dźwiękiem i poprawianiem jakości tego, co słyszymy. Zwracamy uwagę na to, jak wyprodukowana jest muzyka i jakiej muzyki będziemy słuchać. To wszystko przecież jest rolą producenta muzycznego, dlatego też całe założenie Soundedit nigdy się nie zmieni, choć przez te dziesięć lat dokładaliśmy do wydarzenia różne elementy, w sposób zupełnie naturalny. Bardzo cieszą mnie takie rzeczy, jak dodatki wizualne, wystawy (m.in. okładek płyt), tematyka filmowa, tematyka praw autorskich i wiele innych. To wszystko będzie się rozwijać w drugiej dekadzie festiwalu" - mówi Maciej Werk, dyrektor Festiwalu Soundedit.

Katarzyna Nosowska otrzyma nagrodę w uznaniu za "szczególne dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej oraz kunszt słowa". Słynny producent Giorgio Moroder został uhonorowany za "całokształt dokonań w dziedzinie produkcji muzycznej". Z kolei kompozytorowi Andrzejowi Korzyńskiemu (m.in. muzyka do filmów o Panu Kleksie, współtwórca postaci Franka Kimono) statuetkę przyznano za "wybitne dokonania w dziedzinie produkcji muzycznej".

Dziesiąta edycja rozpocznie się 25 października w Klubie Wytwórnia (ul. Łąkowa 29). Wystąpią The Orb oraz Orbital.

Natomiast 26 października zagrają: zimnofalowa legenda The Opposition oraz kultowo-klubowa Morcheeba.

27 października wystąpią: Mery Spolsky, Nosowska + Smolik oraz Giorgio Moroder. Tego samego dnia odbędzie się uroczysta Gala wręczenia nagrody "Człowieka ze Złotym Uchem".

Wcześniej poznaliśmy też szczegóły afterparty - 25 października w ramach cyklu Echo Studio w Klubie Wytwórnia zaśpiewa Reni Jusis, która 21 września wydała swój ósmy album "Ćma".

26 października (piątek) w klubie Łódź Kaliska pojawią się zespoły: 19 Wiosen oraz Bielizna.

Festiwal 27 października zamknie występ brytyjskiego artysty Andy'ego Votela, DJ-a, producenta płyt, projektanta graficznego oraz współzałożyciela wytwórni Twisted Nerve Records. Projekt "Kleksploitation" to autorskie przetworzenie obrazu i dźwięku z trylogii filmów o Panu Kleksie z lat 80. Oryginalną muzykę do nich napisał tegoroczny laureat nagrody - Andrzej Korzyński.