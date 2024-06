Festiwal "Black or White" zdążył już zakorzenić się w krakowskiej tradycji. Tegoroczna, ósma już odsłona tego niezwykłego pod wieloma aspektami wydarzenia znów przyciągnie do stolicy małopolski znanych i lubianych przedstawicieli polskiej sceny muzycznej.

Event rozpocznie się w nadchodzącą sobotę, 8 czerwca, o godz. 18:00, w klubie Studio przy ul. Budryka 4. Tematem przewodnim tegorocznej edycji będą "Perły muzyki filmowej".



Wieczór filmowych melodii

Zbliżające się wielkimi krokami widowisko będzie szczególną gratką dla fanów kina, podczas koncertów powrócą niezapomniane utwory muzyki filmowej doskonale znane z polskich, jak i zagranicznych dzieł. Uczestnicy będą mogli posłuchać na żywo kultowych piosenek, docenianych i nagradzanych przez największych krytyków, a to wszystko w wykonaniu utalentowanych artystów, w tym m.in.: Joanny Kołaczkowskiej, Izabeli Mytnik, Grzegorza Turnaua, Artura Andrusa czy Igora Herbuta.

Pełną listę wykonawców zamieszczamy poniżej:



Joanna Kołaczkowska z zespołem kabaretowym Hrabi

Artur Andrus

Grzegorz Turnau

Prisca Agbo

Igor Herbut

Monika Urlik

Marcin Jajkiewicz

Malwina Kusior

Wojciech Myrczek

Zespół Akustyczna Operacja

Zespół Colour Voices

Zespół Star_si

Crystal Quartet

W świat muzycznych arcydzieł prosto z wielkich i małych ekranów przeniesie słuchaczy Orkiestra Festiwalowa OF BOW pod dyrekcją Karola Pyki. Wydarzenie poprowadzi dziennikarka i prezenterka telewizyjna, Ewa Drzyzga.



Muzyka w służbie zdrowia

Festiwal "Black or White", to wyjątkowe wydarzenie, ale nie tylko ze względu na towarzyszące mu koncerty, które, co roku gromadzą wspaniałych wokalistów, instrumentalistów oraz przedstawicieli sceny kabaretowej - to także okazja do spotkania wybitnych specjalistów w zdecydowanie mniej rozrywkowej dziedzinie, jaką jest medycyna. "Black or White" poza dostarczaniem niezwykłych muzycznych doświadczeń, spełnia jeszcze jedną, bardzo istotną funkcję - w niezwykle przystępny sposób edukuje o schorzeniach związanych z, do tej pory uznawanymi za rzadkie, nowotworami neuroendokrynnymi (NET), na temat których mnóstwo osób zwykle niestety, nie posiada żadnej wiedzy.



A świadomość istnienia tej choroby może ułatwić jej sprawniejsze wykrycie, które bywa mocno utrudnione z uwagi na niecharakterystyczne objawy zbliżone do innych powszechnych schorzeń. W efekcie pacjenci trafiają do nieodpowiednich specjalistów, co wpływa na wydłużenie ścieżki diagnostycznej i postęp choroby - według statystyk postawienie odpowiedniego rozpoznania zwykle zajmuje od 3 do 7 lat. To zdecydowanie za długo, w szczególności biorąc pod uwagę, że wraz z rozwojem nowoczesnych technologii diagnostycznych, okazało się, że częstotliwość występowania w społeczeństwie ulega zwiększeniu.



Zdjęcie Artur Andrus również pojawi się na krakowskim festiwalu / MWMedia

Czarno-biała inicjatywa

Pomoc i wsparcie w leczeniu oferuje Fundacja Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, która też jest organizatorem Festiwalu "Black or White". Sam tytuł przedsięwzięcia nawiązuje do zebry, która stała się symbolem nowotworów neuroendokrynnych - tak samo, jak kłopotliwym może być określenie, czy zwierzę to jest bardziej czarno-białe, czy biało-czarne, tak sporo trudności powoduje odróżnienie NET od pozostałych chorób. Koncert to jedna z wielu inicjatyw Fundacji - ponadto organizowane są cykliczne konferencje dla lekarzy wielu specjalizacji oraz spotkania z pacjentami.



Zdjęcie Grzegorz Turnau / MWMedia

"Podczas festiwalu nawiązujemy do różnorodności, jaką prezentują te nowotwory, dlatego program wydarzenia jest zawsze bardzo urozmaicony i zróżnicowany, aby każdy mógł się z nami dobrze bawić i czuł się częścią tego wydarzenia. Ponieważ "muzyka budzi w sercu pragnienie dobrych czynów", całkowity dochód z koncertu zostanie przekazany Fundacji Pro Endocrinologia Kliniki Endokrynologii SU w Krakowie, celem poprawy diagnostyki i leczenia pacjentów onkologicznych pozostających pod opieką kliniki" - mówią organizatorzy Black or White.



Podobnie jak w przypadku poprzednich edycji festiwalu "Black or White", tegoroczny koncert ma być pełen niespodzianek. Organizatorzy zadbali o różnorodność muzycznych stylów, dzięki czemu każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Zebrane podczas koncertu środki w całości zostaną zagospodarowane na cele charytatywne. Dodatkowe informacje na temat eventu dostępne są na oficjalnej stronie wydarzenia zlokalizowanej pod nazwą "Festiwal Black or white" w serwisie Facebook.