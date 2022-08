Pierwszego dnia festiwalu na kilku scenach wystąpili m.in. Chillwagon, Woodkid, Julia Wieniawa, MK Rusina, Jon Hopkins, Karaś/Rogucki, Yung Lean oraz Claptone. W ciągu czterech festiwalowych dni pojawi się jeszcze wiele popularnych nazwisk i zespołów, m.in. Stromae, The Chainsmokers, Quebonafide, Jimek & Goście, Rudimental, Duke Dumont czy Nothing But Thieves i Gus Dapperton.

W sumie zaproszono 200 artystów, którzy zaprezentują się na aż 10 scenach. Impreza odbywa się w Parku Śląskim, który znajduje się w okolicy osiedla Tysiąclecia. Pomimo że wielu fanów muzyki będzie mogło rozkoszować się świetną festiwalową zabawą, to okoliczni mieszkańcy podobnie jak w ubiegłym roku nie są zachwyceni organizacją przedsięwzięcia.

Warto przypomnieć, że 2021 roku wiele osób zgłaszało hałas na policję, a później także wysyłało skargi do urzędu miasta w Chorzowie, dyrekcji Parku Śląskiego, a nawet marszałka województwa. Organizatorzy Fest Festivalu zostali nawet wezwani do sądu, a w rezultacie za zakłócanie ciszy nocnej obarczeni grzywną w wysokości tysiąca złotych.

Fest Festival 2022 z wydarzeniami towarzyszącymi dla mieszkańców Chorzowa

Agencja Follow The Step, która organizuje imprezę w tym roku wyszła naprzeciw mieszkańcom i podczas tej edycji organizuje wydarzenia towarzyszące dla osób z okolicy. Są to rodzinny piknik "Dni Tysiąclecia", a także "Dancing międzypokoleniowy". Jest to możliwe dzięki współpracy z Chorzowską Radą Seniorów.

"Udało nam nawiązać relacje z Chorzowską Radą Seniorów, która aktywnie zaangażowała się w promocję imprezy, a także wspiera ideę jej organizacji wśród przedstawiciel swojego pokolenia" - powiedziała Gazecie Wyborczej Magdalena Rączka z Follow The Step. W tym roku dodatkowo niektóre sceny zostały umieszczone w wygłuszających halach namiotowych, by ograniczyć rozchodzenie się dźwięku.

W poprzednim roku pojawiały się także głosy mieszkańców zaniepokojonych bliską odległością od ZOO. Teraz sceny, które były blisko ogrodu zoologicznego przeniesiono dalej, do tzw. Kręgów Tanecznych. W dawnej lokalizacji znajduje się miasteczko namiotowe.

"Jesteśmy w kontakcie z dyrekcją zoo. Mamy nadzieję, że zwierzęta podczas trwania festiwalu nie będą wykazywać żadnych niepokojących zachowań. W innym przypadku pracownicy zoo natychmiast nas o tym poinformują" - mówi Gazecie Wyborczej Magdalena Rączka.

Akcja informacyjna dotycząca festiwalu rozpoczęła się jeszcze na długo przed imprezą. Organizatorzy zlecili umieszczenie aż 40 tysięcy ulotek w skrzynkach mieszkańców Chorzowa po to, by wiedzieli jakie utrudnienia czekają ich w ciągu tych 4 dni.

"Zleciliśmy Poczcie Polskiej kolportaż 40 tys. ulotek do skrzynek pocztowych domów i bloków w okolicach Parku Śląskiego i Chorzowa. Przy współpracy z Zarządem Transportu Metropolitalnego zwiększyliśmy też liczbę linii tramwajowych kursujących w okolicach terenu festiwalu" - mówi Rączka.

Fest Festival 2022: Jak dojechać do Chorzowa?

Fest Festiwal odbywa się na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, od 10 do 14 sierpnia 2022 r. Na teren imprezy można wejść tylko JEDNYM wejściem.

W okolice Parku Śląskiego dojeżdża kilka linii autobusowych:

23, 51, 138, 673, 674 - przystanek Osiedle Tysiąclecia Ułańska

6, 98, 883, 803N, 840N - przystanek Chorzów AKS

Najwygodniejsze połączenie dla wszystkich podróżujących pociągiem to dojazd na stację DWORZEC GŁÓWNY W KATOWICACH, a następnie dojazd na teren festiwalu komunikacją miejską.

Bezpośrednio z Katowic pod główne wejście na teren festiwalu dojedziesz liniami tramwajowymi T6, T11 i T19. Przystanek znajdujący się najbliżej wejścia to Chorzów Stadion Śląski.

Na potrzeby Festiwalu połączenie tramwajowe pomiędzy Chorzowem a Katowicami zostanie wzmocnione większą ilością tramwajów na trasie.

Fest Festival 2022: Kto wystąpi? [LINE UP]

Oto pełna lista artystów, którzy wystąpią podczas festiwalu.

Line up:

2. dzień (11.08): Nothing But Thieves, Rüfüs Du Sol, Fkj, Young Leosia, Charlotte De Witte, Żabson, Mr Polska, Shy Fx, Jamala & Kayah, Vitalic, Alfa Mist, Bitamina, Igo, Quebonafide, Kaśka Sochacka, Mulimba, Ruleta 1988, Robert Cichy, Jakub Skorupa, Warm Graves, Lydmor, Filip Sonik b2b Mihvu, Kappa e Ravve, Paramida, Mella Dee, catz 'n dogz, George Fitzgerald dj set, Dj Tennis, DJ Mell G, Partiboi69, Gheist live, Recondite live, Joris Voorn, VANILLE, ØTTA, Charlie Sparks, SHLØMO, Przybylski, Kola, Paul Thomas, Basil O'Glue, CJ ART, Jimek & Goście

3. dzień (12.08): The Chainsmokers, James Arthur, Fisher, Ashnikko, Syml, Gus Dapperton, Sokół, Masked Wolf, Armand Van Helden, Nervo, Coals, Malik Montana, Margaret, Smolasty, Pete and Bas, Catz n’ Dogz, Natalia Nykiel, Rudimental, Caiva, DJ Heartstring, Marlon Hoffstadt aka DJ Daddy Trance, Malugi, PARFAIT, TRYM, RANDOMER, LUCIA LU, Enrico Sangiuliano, Sam Paganini, Sama' Abdulhadi, Secret Cinema, Sam Shure, Sainte Vie live, Rebolledo, Jonas Saalbach live, Viken Arman live, Raidho, Rafa'EL, Furrier, Sonia Stein, Jagoda Kret, Michał Anioł, Paula Roma, Pete & Bas, Elderbrook

4. dzień (13.08): Stromae, Jungle, Caribou, Duke Dumont, Jxdn, Son Lux, Scooter, Imanbek, Oio, Chloe Moriondo, Kizo, Bbno$, Sanah, Lanek, Piotr Zioła, Kaliber 44, Jacuś, Bokka, Bovska, Bluszcz, D3LTA, Dawid Tyszkowski, Sad Boys Club, SAS, Ritual Thrills, Foxall, Fejká, Marvin Jam, Dole & Kom, Gioli & Assia, Jan Oberlaender, Cocolino, Leon, Layton Giordani, Nastia, Oliver Huntemann, Annett Gapstream, AFEM SYKO, RAVEN, SOMEWHEN, SARA LANDRY, Raverpik, Sabu!, The Jakob Sisterz, Hkkptr b2b Atreo.