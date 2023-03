Latem ma się pojawić nowy solowy album Felicjana Andrzejczaka . Po utworze "Impregnowany ślad" poznaliśmy singel "Nie żałuję niczego".

Clip Felicjan Andrzejczak Impregnowany ślad

Sprawdź tekst piosenki "Impregnowany ślad" w serwisie Tekściory.pl!

W nowej piosence niespełna 75-letni wokalista przywołuje minione dni, ale nie tylko. Zaznacza, że na życie ma plan i "...nadziei gram na powtórkę..".

Reklama

"Mam zupełnie nową moc do działania. Nie chcę, by słuchacze mówili o mnie, że jestem artystą jednego przeboju, nie chcę by kojarzyli mnie tylko z Budką Suflera i z tymi przebojami [Andrzejczak jest wykonawcą takich piosenek jak "Jolka, Jolka pamiętasz", "Noc komety" czy "Czas ołowiu"]. Chcę, by znali mój głos, wiedzieli, że cały czas jest on silny, przeszywający. Cały czas pokazuję to na estradzie, gdzie na koncertach proponuję fanom brzmienie nie tylko w tych mainstreamowych hitach nagranych z Budką, ale też moją muzykę, którą tworzę odkąd rozstałem się z tym zespołem w latach 80." - opowiada Felicjan Andrzejczak.

"Nowy singel to pogodzenie się z przeszłością i zapowiedź tego, że świat zapamiętuje nas nie z jednego, wybranego fragmentu życia, ale ze wszystkiego co w życiu robimy. Ja cały czas robię to co kocham, jestem przesiąknięty muzyką i to chcę pokazywać dzisiejszym słuchaczom" - dodaje rockman.

Clip Felicjan Andrzejczak Nie żałuję niczego

Autorem tekstu do nowej piosenki Felicjana jest Staszek Głowacz - wokalista, kompozytor, autor tekstów, które śpiewali m.in. Krzysztof Krawczyk, Krystyna Prońko, Bartas Szymoniak, Martyna Jakubowicz, Grzegorz Kupczyk i wielu innych. Za muzykę odpowiada Grzegorz Kopala.

"Tekst powstał szybko, jak wszystkie moje teksty i początkowo chciałem go zatrzymać dla siebie, ale kiedy nawiązałem współpracę z Felicjanem (nagraliśmy razem duet na mój nowy album) i usłyszałem 'Impregnowany ślad', stwierdziłem, że 'Nie żałuję niczego' to cały Felicjan. Oczywiście, każdy może się z tym tekstem utożsamić, bo jest dość uniwersalny, ale w interpretacji artysty tej miary, zabrzmi z całą pewnością genialnie. Tekst, dzięki Agnieszce Patalas (menedżerka Felicjana) trafił do Grzesia Kopali, który dołożył kawałek swojej duszy i dopełnił całości. Czuję się zaszczycony i mam nadzieję jeszcze coś na ten album napisać. Felku - służę Figurze, jak to się mówi" - opowiada Staszek Głowacz.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Felicjan Andrzejczak o przeboju "Jolka, Jolka pamiętasz" INTERIA.PL

Felicjan Andrzejczak: Nie tylko Budka Suflera

Przypomnijmy, że Felicjan Andrzejczak był wokalistą Budki Suflera na przełomie 1982 i 1983 r. Z zespołem zdążył nagrać piosenki "Jolka, Jolka pamiętasz", "Noc komety" i "Czas ołowiu". Ostatecznie przygotowywany album się nie ukazał, bo do grupy powrócił wtedy Krzysztof Cugowski .



Po ponad czterdziestu latach znajomości klawiszowiec i lider Romuald Lipko , Felicjan Andrzejczak, basista Mieczysław Jurecki i perkusista Tomasz Zeliszewski postanowili w końcu nagrać wspólną płytę. W trakcie nagrań Lipko zmarł, jednak zostawił swoje piosenki. Tak powstał wydany w listopadzie 2020 r. album "10 lat samotności", który był sygnowany szyldem Budka Suflera & Felicjan Andrzejczak.

Pod koniec lat 70. wypuścił solowy przebój "Peron łez", który dał mu występ w konkursie Premier na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Solowy dorobek zamyka płyta "Czas przypływu" z 2014 r.



Clip Felicjan Andrzejczak JOLKA, JOLKA PAMIĘTASZ

Sprawdź tekst utworu "Jolka, Jolka" w serwisie Teksciory.pl