Amanada Baron to fanka, która weszła na bardzo wysoki poziom uwielbienia artysty. Od lat mówiła, że oddałaby wiele, aby poznać bliżej Eda Sheerana, którego ubóstwia. Jego twórczość towarzyszy jej przez dużą część życia. Często zdarzało jej się żartować przy znajomych, że kiedyś go poślubi. W końcu jej marzenie się ziściło. Prawie...

Fanka Eda Sheerana wyszła za mąż za jego sobowtóra

Fanka popularnego brytyjskiego wokalisty wyszła właśnie za mąż za jego sobowtóra. Nikt - nawet jej najbliżsi - nie spodziewał się takiego obrotu spraw, a jednak udało jej się tego dokonać. Wybranek serca Amandy Baron wygląda niemalże identycznie, jak Ed Sheeran. Bujna ruda fryzura i okulary na nosie dodatkowo zwiększają ich podobieństwo.

Para poznała się dzięki koncertowi brytyjskiego piosenkarza

Ślub pary to happy end niezwykłej historii, która rozpoczęła się podczas występu samego Eda Sheerana. Znajomi Amandy Baron wybrali się na koncert muzyka, gdzie zauważyli mężczyznę do złudzenia przypominającego brytyjskiego piosenkarza, który wówczas śpiewał na scenie. Postanowili poznać go z fanką Eda, co poskutkowało zauroczeniem pary i szczęśliwym związkiem.

Amanda Byron ma obecnie 40 lat i jest matką piątki dzieci. Jej mąż, Ty Jones, przez całe życie obawiał się, że nie znajdzie żony, z powodu swoich ognistych włosów. Po roku związku mężczyzna poprosił swoją ukochaną o rękę, a niedawno para wreszcie powiedziała sobie "tak" przed ołtarzem.

Zakochani podchodzą z dystansem do swojego związku

Fanka Eda Sheerana i jej mąż, do złudzenia przypominający wokalistę, mają duże poczucie humoru. Po dziś dzień śmieją się z tego, że Ty Jones wygląda, jak uwielbiany przez Amandę gwiazdor. Podczas swojego ślubu postanowili włączyć w żart gości weselnych. Ci przyszli więc poprzebierani za inne gwiazdy show-biznesu i postacie ze znanych filmów. Na imprezie nie zabrakło więc księcia Harry’ego, Jacka Sparrowa z serii filmów "Piraci z Karaibów", Davida Beckhama czy Gordona Ramsaya. Dodatkowo panna młoda skrywała pod suknią ślubną buty w całości przyozdobione rysunkami z okładek płyt Eda Sheerana. Parze nowożeńców z pewnością nie można odmówić dystansu do siebie.