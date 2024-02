Przypomnijmy, że Justin Timberlake już 15 marca wyda album "Everything I Thought It Was". Promując nowy krążek pojawił się na swoim TikTokowym koncie, gdzie zaprezentował winylowe wydanie płyty. Po sześciu latach od ostatniej płyty jego fani są naprawdę wygłodniali premierowej muzyki.

Szykuje się powrót N Sync? Nagrali kolejną piosenkę

W trakcie pokazywania analogowej edycji albumu uwagę miłośników Timberlake'a przykuł jeden szczegół - przy utworze "Paradise" pojawia się nazwa zespołu, w którym zyskał popularność, czyli N Sync! Wieści te zelektryzowały fanów zwłaszcza dlatego, że grupa rozpadła się ponad 20 lat temu.

Jeden z komentatorów zapytał wprost Justina, czy tylko coś mu się przewidziało, czy może rzeczywiście czeka nas nowa piosenka N Sync. Artysta nie pozostał obojętny na pytanie i odparł twierdząco mrugając dwukrotnie oczami.

Warto wspomnieć, że niedawno członkowie grupy współpracowali przy piosence "Better Place" z filmu "Trolle", a ta dość nieoczekiwana premiera jedynie zwiększyła apetyt fanów, którzy wyczekują teraz już nie tylko piosenki, ale całego albumu i trasy koncertowej.

Nie wiadomo, co wymyślą członkowie N Sync, ale pewnym jest, że w dniach 26 i 27 lipca 2024 roku Timberlake wystąpi w Krakowie.

Justin Timberlake - kim jest?

Justin Timberlake jest wszechstronnie utalentowanym artystą i producentem muzycznym, a także autorem tekstów i aktorem. W swojej karierze sprzedał ponad 54 miliony albumów i 63 miliony singli na całym świecie, a także kolejne 70 milionów płyt jako główny wokalista *NSYNC. Justin zdobył dziesięć nagród Grammy w kategoriach pop, dance i R&B, w tym za udane albumy solowe "Man of the Woods", "The 20/20 Experience", "FutureSex/LoveSounds" i debiutancki album solowy "Justified" - a także za swój projekt z Jayem-Z.

Jego przebój "Can't Stop the Feeling!" z filmu "Trole" był nominowany do Oscara 2017 w kategorii "Najlepsza piosenka oryginalna".

Prywatnie jest mężem Jessiki Biel - aktorki i modelki. Para wzięła ślub w 2012 roku, a wcześniej media rozpisywały się o romansach artysty z m.in. Britney Spears.