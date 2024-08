Kayah wciąż pozostaje jedną z najbardziej rozchwytywanych wokalistek w Polsce. "Prawy do Lewego", "Nie ma, nie ma ciebie", "Dawaj w długą" i "Ramię w Ramię" dotarły nie tylko do starszych słuchaczy, ale również zachwyciły młodsze generacje.

"Powiem szczerze, że nie przepadam za sesjami zdjęciowymi. No ale, jeśli po drugiej stronie obiektywu stoi Piotr Porębski, to ja nie mam pytań" - podzieliła się na Instagramie.

Czytamy: "Szczerze myślałam, że to będzie post o tym jak niezdrowe jest nakładanie na siebie filtrów/photoszopów itp. Ale chyba nie jest. Człowiek, który robił te zdjęcia w ogóle nie powinien nazywać się fotografem", "Szkoda, że tak mocno wyretuszowane, bo piękna kobieta z Ciebie o niepowtarzalnej urodzie", "Nie poznałam absolutnie, to nie Pani", "Coś tu poszło nie tak... po co ten silny retusz twarzy"