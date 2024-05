Głośny powrót Slasha i Duff McKagana został niemal zapowiedziany jako reaktywacja Guns N' Roses , choć przecież wokalista Axl Rose działał nieprzerwanie z nowymi muzykami. Rozpoczęta w 2016 r. trzyletnia światowa trasa "Not in This Lifetime... Tour" okazała się wielkim finansowym sukcesem, przynosząc ponad 580 mln dolarów, wskakując do czołówki najbardziej zyskownych tras wszech czasów.

Reklama

Rockowy zespół kontynuował przygodę z koncertami pod hasłem "We're F'n' Back! Tour" (2021-2022) i "2023 Tour", jednak fani nieustająco dopytują o nowe nagrania. W lutym 2022 r. pojawiła się EP-ka "Hard Skool" z dwoma studyjnymi nagraniami ("Hard Skool" i "Absurd" z czasów sesji "Chinese Democracy" z 2008 r.) i koncertowymi wersjami "Don't Cry" i "You're Crazy".

Z kolei w listopadzie 2022 r. zespół wypuścił ekskluzywną reedycję "Use Your Illusion", a w kolejnym roku pojawiły się single "Perhaps" i "The General". Te dwa nagrania również pochodzą z czasów sesji "Chinese Democracy".

Slash potwierdza, że Guns N' Roses pracują nad nową płytą

17 maja pojawił się solowy album Slasha - "Orgy of the Damned" z bluesowymi standardami. Omawiając to wydawnictwo, gitarzysta zdradził, że wspólnie z zespołem Guns N' Roses pracuje nad kolejną płytą grupy.

"Guns N' Roses próbują nagrać nową płytę, a ja pracuję z nimi w tym zakresie" - zdradził muzyk w rozmowie z "Daily Star".

Slash zapewnił, że zespół ma w zanadrzu kilka utworów, które zostały nagrane jeszcze w czasie pandemii. Ponoć piosenki są już dopracowane. W opinii samego gitarzysty są bardzo dobre i tylko czekają na wydanie.



Przypomnijmy, że w obecnym składzie Gunsów występuje trójka liderów z początków działalności: Axl Rose (wokal), Slash (gitara) i Duff McKagan (bas), których wspierają klawiszowiec Dizzy Reed, gitarzysta Richard Fortus, grająca na instrumentach klawiszowych Melissa Reese (odpowiedzialna również za chórki) i perkusista Frank Ferrer.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Guns N'Roses Paradise City

Czytaj także:



Guns N' Roses: Nigdy nie chcieliśmy być wzorem dla dzieciaków