"Najbardziej odważny z dotychczasowych albumów, 'Hit Me Hard And Soft', jest zróżnicowaną, a zarazem spójną kolekcją piosenek. Idealnie jest słuchać go od początku do końca. Wydawnictwo jest dokładnie takie, jak sugeruje tytuł: uderza zarówno mocno i delikatnie. Dotyczy to warstwy tekstowej oraz muzycznej. Nowy album przełamuje bariery gatunkowe i przy okazji przeciwstawia się trendom. Zabiera słuchacza w podróż poprzez bogaty i złożony pejzaż dźwiękowy, zanurzając słuchaczy w pełnym spektrum emocji" - czytamy w zapowiedzi prasowej nowej płyty Billie Eilish.



Reklama

"Hit Me Hard And Soft" zostało napisane przez Billie Eilish i Finneasa, jej brata oraz wieloletniego współpracownika, który odpowiada także za produkcję albumu.

Płyta ukaże się we wszystkich serwisach cyfrowych, a także - w ramach dążeń do zminimalizowania odpadów i walki z ociepleniem klimatu - w formatach fizycznych dostępnych w limitowanych wariantach tego samego dnia, z taką samą tracklistą i przy użyciu materiałów w 100% podlegających recyclingowi.



Kim jest Billie Eilish?

Billie Eilish to jedna z największych gwiazd XXI wieku. W 2021 ukazał się jej drugi album, "Happier Than Ever". Krążek zadebiutował na szczycie Billboard 200 oraz na 1. miejscu list sprzedaży w 19 krajach.

Eilish zyskała rozgłos w 2015 roku za sprawą singla "ocean eyes". Debiutancki album "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" również zanotował debiut na szczycie w USA oraz w 17 innych krajach po premierze w 2019.

Był najczęściej odtwarzanym albumem roku na całym świecie. Oba krążki zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte zarówno przez fanów, jak i krytyków. Billie Eilish napisała, wyprodukowała i nagrała obie płyty wspólnie z bratem

Artystka pobiła mnóstwo rekordów i przeszła do historii jako najmłodsza artystka, która otrzymała nominacje i wygrała w kluczowych kategoriach podczas rozdania Grammy - w trakcie 62. ceremonii zdobyła statuetki w kategoriach najlepszy nowy artysta, album roku, nagranie roku, utwór roku oraz najlepszy album wokalny pop. Jest także najmłodszym wykonawcą, który napisał i nagrał oficjalną piosenkę do filmu o Jamesie Bondzie - "No Time To Die". Za utwór otrzymała Oscara. W 2024 roku wokalistka otrzymała drugiego Oscara. Tym razem za piosenkę do filmu "Barbie" - "What Was I Made For?", zostając tym samym najmłodszą artystką z dwoma Oscarami na koncie.