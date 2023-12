Słowa Billie Eilish wywołały burzę. Teraz potwierdziła domysły o swojej orientacji

Billie Eilish potwierdziła swój coming out. 21-letnia wokalistka odniosła się do głośnego wywiadu, którego udzieliła w listopadzie. "Myślałam, że to oczywiste" - zareagowała na pytanie dotyczące jej orientacji seksualnej.

Billie Eilish potwierdziła, że jej poprzedni wywiad był jej coming outem /Cindy Ord /Getty Images