Fancy: Jak wygląda gwiazda disco z lat 80. [WAKACYJNA TRASA DWÓJKI]

Jedną z gwiazd Wakacyjnej Trasy Dwójki w Opolu był niemiecki wokalista i producent znany jako Fancy, pamiętany z wielkiego przeboju "Flames of Love".

Fancy podczas Wakacyjnej Trasy Dwójki w Opolu /Adrian Ciężki / Reporter

W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu i przed widzami TVP2 wystąpili m.in. Lou Bega, Fancy, Shanguy, Kate Ryan, Sound & Grace, Filip Lato, Drenchill w światowej premierze nowego utworu oraz zespół Pectus wraz z Kasią Popowską, którzy wykonali utwór "Najlepiej być w podróży".

Swój największy przebój "Flames of Love" przypomniał Fancy.

73-letni obecnie wokalista naprawdę nazywa się Manfred Alois Segieth.

Jego dorobek to kilkanaście przebojów nagranych w stylistyce italo disco, które podbijały dyskoteki przede wszystkim w Europie pod koniec lat 80.

Ten niedoszły mnich przez niektórych nazywany jest "największą niemiecką solową gwiazdą sceny disco". Zadebiutował w 1984 r. piosenką "Slice Me Nice", a kolejnymi singlami były utwory "Bolero (Hold Me in Your Arms Again)", "Lady of Ice", "Chinese Eyes" i "Flames of Love".

Do dziś największą popularnością cieszy się ten ostatni, tytułowy singel z płyty "Flames of Love" z 1988 r., ale Fancy kilkakrotnie "odświeżał" swoje największe przeboje. W ostatnich latach Niemiec często - wraz z innymi gwiazdami eurodance i italo disco z lat 80. - odwiedzał kraje Europy Środkowej i Rosję. Specjalnie na ten ostatni rynek przygotował nową wersję "Flames of Love", którego tekst w połowie zaśpiewał po rosyjsku.

Kolekcja jego składanek jest równie imponująca (jak nie większa), niż regularna dyskografia, ale też nie ma się co oszukiwać, że fani Fancy'ego jakoś specjalnie czekają na jego nowe piosenki. Nie wyszła też próba przypomnienia się szerszej publiczności w telewizyjnym programie "Celebrity Big Brother" (2013 r.), w którym zajął 7. miejsce.

Zdjęcie Fancy w 2000 r. / Reuters / Agencja FORUM

Niemiec jako kompozytor współpracował z takimi wykonawcami, jak m.in. Grant Miller, Linda Jo Rizzo, Marc Buchner i Mozzart. Z kolei przy swoich piosenkach pomagał mu producent Anthony Monn, mający na koncie współpracę z francuską wokalistką Amandą Lear.

Fancy chwali się zagraniem ponad 1000 koncertów na całym świecie.



