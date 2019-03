Fan, który zmienił nazwisko na Michael Jackson, zbiera pieniądze, aby to odkręcić

Michael Jackson miał na świecie rzesze fanów, którzy byli w stanie zrobić dla niego naprawdę wiele. Niektórzy byli tak zafiksowani jego osobą, że byli nawet w stanie… zmienić nazwisko. Teraz, po szokującym i głośnym na całym świecie dokumencie "Leaving Neverland", mężczyzna, który nazwał się Michaelem Jacksonem, zbiera pieniądze, by wrócić do swojego oryginalnego nazwiska.

Jeden z wielkich fanów Michaela Jacksona, postanowił nazywać się tak jak on i zmienił nazwisko /Jim Ruyman-Pool /Getty Images

Fan, który lata temu zmienił nazwisko na Michael Jackson, po obejrzeniu wstrząsającego dokumentu "Leaving Neverland" pożałował swojej decyzji i chce wrócić do swojego starego nazwiska. Co więcej, John Michael Jackson zorganizował zbiórkę pieniędzy na GoFundMe, by móc sformalizować całe przedsięwzięcie.



Mężczyzna, który kiedyś nazywał się John Lomas, jest robotnikiem i pochodzi z Malvern w Wielkiej Brytanii. Nazwisko króla popu przyjął w 2015 roku. Jak przyznał, w dzieciństwie miewał różne obsesje na punkcie gwiazd, a jego zainteresowania były dosyć specyficzne. Jednym z nich był właśnie Michael Jackson. Decyzję o zmianie nazwiska podjął po swojej pierwszej wizycie w Los Angeles. Po kontrowersjach, jakie wywołał dokument o królu muzyki pop, mężczyzna postanowił odejść od przybranego nazwiska.



"Byłem ślepo wpatrzony z Jacksona przez wiele lat, ale doszło do takiej sytuacji, gdy pomyślałem 'koniec z tym'" – powiedział John Michael Jackson

Przypomnijmy, kontrowersyjny film "Leaving Neverland" opowiada o nadużyciach seksualnych Michaela Jacksona wobec dwóch chłopców - Wade'a Robsona i Jamesa Safechucka. Dziś obaj bohaterowie produkcji mają po około 30 lat i zdradzili, czego wobec nich dopuścił się gwiazdor.

"Leaving Neverland" kreśli portret trwałego wyzysku i oszustwa, dokumentując siłę celebryty, która pozwoliła uznanej postaci przeniknąć życie dzieci zafascynowanych gwiazdorem i ich rodziców" - czytamy w opisie dokumentu.



Dokument wstrząsnął opinią publiczną na całym świecie. Dziennikarze oglądający film jako pierwsi na Sundance Festival wprost stwierdzali, że produkcja jest przerażająca i po obejrzeniu "Leaving Neverland" wiele osób nie spojrzy już na Michaela Jacksona w ten sam sposób.

Na temat produkcji kilkakrotnie wypowiadali się członkowie rodziny Jacksona, którzy bronili legendarnego wokalisty. Bliscy gwiazdora wprost przyznają, że mężczyźni wypowiadający się w dokumencie liczą na pieniądze i sławę.

