Fall Of Serenity: Sprawdź nowy utwór "I Don't Expect I Shall Return"

"I Don't Expect I Shall Return" to pierwszy od 16 lat, nowy utwór niemieckiego kwintetu, którego początki sięgają końca lat 90.

Po okresie uśpienia wynikającego z, jak czytamy, problemów związanych ze zdrowiem, Fall Of Serenity powraca silniejszy z wyraźnym przesunięciem środka ciężkości ku blackmetalowym wpływom.



Utwór "I Don't Expect I Shall Return" znajdziemy na "Open Wide, O Hell", piątym albumie Fall Of Serenity, który ujrzy światło dzienne 22 marca 2024 roku. Jego wydaniem zajmie się niemiecka Lifeforce Records.

Singla "I Don't Expect I Shall Return" Fall Of Serenity możecie posłuchać poniżej:

