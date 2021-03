exMaanam po zmianach: Karolina Leszko ponownie za mikrofonem

"Cały czas idziemy naprzód" - podkreślają muzycy grupy exMaanam, informując o zmianach w składzie i zapowiadając prace nad nowymi nagraniami.

Karolina Leszko ponownie jest wokalistką grupy exMaanam /ForumGwiazd.com.pl / Agencja FORUM

Przypomnijmy, że grupę exMaanam (początkowo pod nazwą Złoty Maanam) stworzyli: gitarzysta Ryszard "Placho" Olesiński i perkusista Paweł Markowski (grali w Maanamie do 2003 roku), basista Bogdan Wawrzynowicz (w Maanamie grał od 2004 roku - płyta "Znaki szczególne"), który zastąpił Bogdana Kowalewskiego (odszedł z zespołu w 1992 roku po ciężkim wypadku samochodowym) oraz gitarzysta Krzysztof Zawadka, były gitarzysta Oddziału Zamkniętego, T.Love i Porter Band. Tego ostatniego zmienił Waldemar Dąże.



Pierwszą wokalistką była Karolina Leszko ( sprawdź! ), którą zmarły w maju 2013 r. gitarzysta Maanamu Marek Jackowski dostrzegł w "Szansie na sukces".

Krótko po śmierci Kory (28 lipca 2018 r.) okazało się, że jest szansa na porozumienie pomiędzy mężem wokalistki - Kamilem Sipowiczem a muzykami tworzącymi od 2014 r. zespół Złoty Maanam. Spór został oficjalnie zakończony 17 stycznia 2019 r. podczas uroczystości odsłonięcia w Warszawie muralu z wizerunkiem Kory.

Dokument podpisali Kamil Sipowicz, gitarzysta Ryszard "Placho" Olesiński i perkusista Paweł Markowski. Czytamy w nim, że Złoty Maanam występować będzie pod nazwą exMaanam.

Strony oświadczyły wówczas, że poprzez koncertowanie i realizacje przyszłych projektów muzycznych nawiązujących do twórczości zespołu Maanam, chcą kultywować pamięć i wyjątkową twórczość artystów: Olgi Jackowskiej i Marka Jackowskiego.

Wtedy poinformowano, że Karolinę Leszko zastąpiła Karolina Gibki. Następczynią tej drugiej została Agnieszka Bieńkowska, z którą zespół nagrał piosenkę "Koniec i początek".

Teraz doszło do kolejnych zmian w składzie - za mikrofonem ponownie pojawiła się Karolina Leszko, a nowym basistą został Tomasz Kupiec, współpracownik m.in. czołówki polskiego i światowego jazzu (Jarosław Śmietana, Janusz Muniak, Zbigniew Namysłowski, Urszula Dudziak, Ewa Bem, Kroke, Nigel Kennedy, Christian McBride) oraz gwiazd sceny rozrywkowej (Renata Przemyk, Ireneusz Dudek, Andrzej Sikorowski, Marek Piekarczyk).

"Jestem przekonany, że osoba Karoliny, jej głos, charyzma, osobowość, talent, czasami nieprzewidywalność i spontaniczność a zarazem nieudawana autentyczność jest tym, czego potrzebuje i oczekuje zespół exMaanam. (...) Wszystko to bardzo nas cieszy i daje 'napęd' do dalszej pracy, bo tworzymy również własne kompozycje. Już wkrótce, na ile warunki pozwolą, przystąpimy do pracy nad nowym utworem - z wokalem Karoliny. Ten trudny czas pandemii jest niewątpliwie czasem do wielu przemyśleń i zmian potrzebnych w exMaanam. Cały czas idziemy naprzód" - podkreślają muzycy grupy.

