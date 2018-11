Ewa Urban ("Śpiewajmy razem. All Together Now") szykuje płytę. Posłuchaj piosenki "Ludzka rzecz"

Poniżej możecie posłuchać piosenki "Ludzka rzecz", która zapowiada solowy debiutancki album Ewy Urban, w ostatnim czasie jurorki programu Polsatu "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Ewa Urban pracuje nad debiutancką płytą AKPA

Ewa Urban na swoim koncie ma współpracę z m.in Kate Ryan, Sylwią Grzeszczak, Dodą, Robertem Janowskim i orkiestrą Zygmunta Kukli Kukla Band. W 2012 roku wzięła udział w telewizyjnym show TVP "Bitwa na głosy" w drużynie Meza.

Wideo Bitwa na głosy - Mezo - "Ważne"

Dla wokalistki i jurorki "Śpiewajmy razem. All Together Now" nie ma dnia bez treningu fizycznego i śpiewu. W swoim życiu przeszła ogromną metamorfozę wyglądu. Jako osoba dużych rozmiarów nie czuła się dobrze w własnym ciele i wzięła sprawy w swoje ręce - każdy dzień zaczyna mocnym treningiem o 5 rano. Na siłowni spędza 3-4 dziennie szlifując swoja sylwetkę i charakter.

Obecnie Ewa pracuje w studiu nad swoim debiutanckim albumem, który ukaże się pod koniec 2019 roku.

Wideo EWA URBAN - Ludzka rzecz (official audio)

Jego zapowiedzią jest piosenka "Ludzka rzecz", przy której pomagali jej przyjaciele: Wojtek Horny (klawiszowiec grup Kombii i O.N.A.), hiphopowy producent Sir Mich (współpracownik Tedego) i autorka tekstu Beata Ejzenhart, na co dzień prawniczka, która współpracowała z m.in. Dodą, DJ Adamusem, Jackiem Dewódzkim, Saszan i Iwoną Węgrowską.

"Kiedy ujrzałem Ewę po raz pierwszy na scenie gdy wykonywała utwór 'I Will Survive', pomyślałem, że chciałbym dla tej babki napisać piosenkę i już wtedy widziałem w jakim tempie będzie leciała... to musiało być bardzo szybkie tempa" - mówi ze śmiechem Wojtek Horny.