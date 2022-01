Pierwszym singlem z nadchodzącego wydawnictwa "Umami" było "Ciało", poruszające tematykę ciałopozytywności. Niedługo później usłyszeliśmy singel "No Nie" i "Wersja 2.0". Na dwa dni przed premierą albumu, Ewa Farna zaskakuje fanów wydając pełen ironii, taneczny singiel, pt. "Na skróty".

Ewa Farna - "Na skróty". Zobaczy teledysk!

W utworze Ewa opowiada o naszym "biegu na czas", który uprawiamy nieustannie, przez co "idziemy na skróty, bo toniemy w morzu spraw". Tekst o naszym nieustanym życiu w pędzie podkreśla zabawny i przewrotny klip, w którym Ewa Farna...tańczy z coraz większym brzuszkiem ciążowym!

"Żyjemy obecnie w rzeczywistości mocno przebodźcowanej" - mówi o piosence Farna.

"Żywiąc się nagłówkami, hasztagami, clickbajtami, często zdarza się nam pominąć sedno sprawy, bo brakuje nam czasu na wniknięcie głębiej. Miliony spraw, tematów, trudów codziennego życia, dylematów, będąc ciągle w biegu, w ruchu, w pędzie próbujemy znaleźć dla siebie trochę tego czasu... I o tym jest właśnie ten utwór. Trochę ironicznie, ale w sumie trudno się nie zgodzić - że nie mamy czasu by tracić czas" - dodaje.

W teledysku widzimy Farną w tańczącą w domu z odkurzaczem. Nie da się nie zauważyć też brzuszka ciążowego wokalistki.

"Wymyśliłam sobie teledysk w radosnym moodzie, bo tak właśnie mi teraz w duszy gra. Lekko, zabawnie, trochę z przymrużeniem oka, a trochę po prostu dla Was do zabawy, do potańczenia przy domowych obowiązkach" - tłumaczy Ewa Farna.

Utwór powstał we współpracy z Mikołajem Tribbsem Trybulcem i Kacprem Gonerą, a współautorami tekstu jest niezawodny duet, który odpowiedzialny jest za tekst do "Ciała" czyli Margaret i Kacezet.