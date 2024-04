Następcę płyty "A Heartless Portrait (The Orphean Testament)" z 2022 roku zmiksował od początku blisko współpracujący z Evergrey angielski fachowiec Adam "Nolly" Getgood, był basista amerykańskiej formacji Periphery. Mastering albumu “Theories Of Emptiness" wykonał Thomas "Plec" Johansson, z którego usług korzystali wcześniej m.in. Mayhem, Mustasch, Soilwork, Onslaught, Watain i wielu innych. Autorem okładki jest Szwed Mattias Norén, któremu Evergrey powierzyli to zadanie nie po raz pierwszy.

"Postęp jest dla nas sprawą najważniejszą. Chcemy mieć pewność, że nasza muzyka pozostaje innowacyjna i unika stagnacji. Na każdym albumie usiłujemy wprowadzić coś nowego - wyjątkowy klimat, inną tonację czy akord, nowe pomysły kompozytorskie lub nowatorskie techniki produkcyjne" - o nieustannym szukaniu nowych rozwiązań mówi Tom S. Englund, grający na gitarze wokalista Evergrey.

W kompozycji "Cold Dreams" zaśpiewał gościnnie Jonas Renkse, wokalista szwedzkiej Katatonii. W tym samym utworze usłyszymy także głos Saliny Englund, prywatnie córki Toma.



"Pirotechnika pochłonęła hollywoodzki budżet". Oto nowy teledysk Evergrey

Nowy album Evergrey, który w przyszłym roku obchodzić będzie 30. urodziny, promuje singel "Falling From The Sun". Towarzyszy nakręcony z rozmachem wideoklip.



"'Falling From The Sun' to wybuchowy numer, który odzwierciedla wszystko, czym jesteśmy, nie tylko na tym albumie, ale i w sensie żywiołowości, której należy oczekiwać od nowego, świetnego utworu Evergrey. Jest w nim odpowiedni riff, pulsujące bębny, patos i zapadająca w pamięć melodia, z napisania której jesteśmy bardzo dumni" - wylicza 50-letni lider goeteborskiej formacji.

"Wykorzystana w tym teledysku pirotechnika pochłonęła hollywoodzki wręcz budżet. Zalewające nad fajerwerki sprawiły, że przez chwilę poczuliśmy się jak prawdziwe gwiazdy rocka, zresztą, utwór ten sam w sobie wydaje się gwiazdą rocka!" - dodał założyciel zespołu.



Longplay “Theories Of Emptiness" będzie mieć swą premierę 7 czerwca nakładem austriackiej Napalm Records (CD, na winylu, cyfrowo, jako limitowany dwupłytowy album w wersji CD).

Teledysk do singla "Falling From The Sun" Evergrey możecie zobaczyć poniżej:

Wideo EVERGREY - Falling From The Sun (Official Video) | Napalm Records

Evergrey - szczegóły albumu "Theories Of Emptiness" (tracklista):

1. "Falling From The Sun"

2. "Misfortune"

3. "To Become Someone Else"

4. "Say"

5. "Ghost Of My Hero"

6. "We Are The North"

7. "One Heart"

8. "The Night Within"

9. "Cold Dreams"

10. "Our Way Through Silence"

11. "A Theory Of Emptiness".