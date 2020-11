Eurowizja Junior 2020 w Polsce: Francja wygrywa. Które miejsce zajęła Ala Tracz z piosenką "I'll Be Standing"? [RELACJA, TRANSMISJA, WYNIKI]

Za nami pandemiczna odsłona Konkursu Piosenki Eurowizji Junior w Warszawie. Które miejsce zajęła reprezentująca Polskę 10-letnia Ala Tracz w piosence "I'll Be Standing"?

Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji 2020 reprezentuje Ala Tracz AKPA

Przypomnijmy, że Eurowizja Junior 2020 odbywa się 29 listopada w studiu TVP w Warszawie. To efekt wygranej Viki Gabor w ubiegłorocznym konkursie w Gliwicach. Był to drugi triumf Polski z rzędu w tym konkursie, bo w 2018 r. Eurowizję dla Dzieci wygrała Roksana Węgiel.



W związku z pandemią koronawirusa, część nadawców zdecydowała się wycofać z tegorocznego konkursu (mowa o m.in. Portugalii, Włoszech, Irlandii, Walii, Albanii i Australii). Ostatecznie do rywalizacji stanie 12 uczestników.

Polskę reprezentuje 10-letnia Ala Tracz, która wykona piosenkę "I'll be standing". Autorami nagrania są Gromee (muzyka) i jego żona Sara Chmiel-Gromala, wokalistka grupy Łzy (tekst). Konkurs prowadzą Rafał Brzozowski, Ida Nowakowska oraz Małgorzata Tomaszewska.

Organizatorzy postanowili zmienić formułę wydarzenia. Całość przypomina program "Eurowizja: Światło dla Europy", który został zorganizowany i wyemitowany 16 maja - zamiast odwołanego "dorosłego" Konkursu Piosenki Eurowizji.

Reprezentanci krajów biorących udział w konkursie swoje występy nagrali w studiu, a później zostały one wyemitowane w trakcie konkursu (w Warszawie nagrywali tylko przedstawiciele Serbii, Malty, Ukrainy i Polski). Ze studia TVP nadaje zarówno otwarcie koncertu, zapowiedzi prowadzących, jak i występy specjalne.

Jeden z takich specjalnych występów dali razem Duncan Laurence (laureat Eurowizji 2019), Viki Gabor i Roksana Węgiel w przeboju Holendra "Arcade". Całość była możliwa dzięki technologii AR (rzeczywistość rozszerzona), która łączy świat rzeczywisty z generowanym komputerowo.

Całość rozpoczęła Viki Gabor z przebojem "Superhero", z którym wygrała Eurowizję Junior 2019 w Gliwicach.

Konkursowe zmagania rozpoczęła Susan z Niemiec - nasi zachodni sąsiedzi po raz pierwszy biorą udział w Eurowizji Junior.

Jako szósta w kolei zaśpiewała Ala Tracz. W piosence "I'll Be Standing" - podobnie jak większość uczestników - połączyła język ojczysty z angielskim.

Za nami wszystkie występy konkursowe - o godz. 18:30 zamknięte zostały linie do głosowania internautów.



Na scenie zaprezentowała się także Alicja Szemplińska, reprezentantka Polski na odwołany przez koronawirusa Konkurs Piosenki Eurowizji z piosenką "Empires". Podczas jej występu taneczny pokaz dała Ida Nowakowska.

W oczekiwaniu na wynik głosowania wszyscy uczestnicy dzięki technologii AR zaprezentowali się w piosence "Move the World" napisanej przez Gromee'ego.

W głosowaniu jurorów Francja (88 pkt.) prowadzi przed Kazachstanem (83) i Białorusią (73). Polska od jurorów otrzymała 46 pkt i zajmowała 9. miejsce. Końcową kolejność ustawiły głosy internautów.

To dzięki nim Eurowizję Junior 2020 wygrała 11-letnia Valentina z piosenką "J'imagine" (w sumie 200 pkt.). Ala Tracz zajęła ostatecznie 9. miejsce z dorobkiem 90 pkt.



Oto kolejność startowa Eurowizji Junior 2020:

1. Susan (Niemcy) - "Stronger with You"

2. Karakat Baszanowa (Kazachstan) - "Forever"

3. Unity (Holandia) - "Best Friends"

4. Petar Aničić (Serbia) - "Heartbeat"

5. Arina Peszterewa (Białoruś) - "Aliens"

6. Ala Tracz (Polska) - "I'll Be Standing"

7. Sandra Gadelia (Gruzja) - "You're Not Alone"

8. Chanel Monseigneur (Malta) - "Chasing Sunsets"

9. Sofia Peskowa (Rosja) - "Moj nowyj dień"

10. Soleá (Hiszpania) - "Palante"

11. Ołeksandr Bałabanow (Ukraina) - "Widkrywaj"

12. Valentina (Francja) - "J'imagine".