Eurowizja Junior 2020: Rusza głosowanie online. Czy można głosować na Polskę?

W piątek (27 listopada) o godz. 20 ruszy internetowe głosowanie w tegorocznym Konkursie Piosenki Eurowizji Junior, który odbywa się w Polsce. Czy w tym roku również można będzie oddawać głosy na naszą reprezentantkę, którą jest Ala Tracz?

Przypomnijmy, że Eurowizja Junior 2020 odbędzie się w niedzielę (29 listopada, początek godz. 17) w studiu TVP w Warszawie. To efekt wygranej Viki Gabor w ubiegłorocznym konkursie w Gliwicach. Był to drugi triumf Polski z rzędu w tym konkursie, bo w 2018 r. Eurowizję dla Dzieci wygrała Roksana Węgiel.

Organizatorzy postanowili zmienić formułę wydarzenia. Całość będzie przypominać program "Eurowizja: Światło dla Europy", który został zorganizowany i wyemitowany 16 maja - zamiast odwołanego "dorosłego" Konkursu Piosenki Eurowizji.

Reprezentanci krajów biorących udział w konkursie swoje występy nagrają w studiu, a później zostaną one wyemitowane w trakcie konkursu. Ze studia w Warszawie TVP nada zarówno otwarcie koncertu, zapowiedzi prowadzących, jak i występy specjalne.

Polskę będzie reprezentować Ala Tracz. 10-latka znana z m.in. "The Voice Kids" wykona piosenkę "I'll be standing", której autorami są Gromee (muzyka) i jego żona Sara Chmiel-Gromala, wokalistka grupy Łzy (tekst). Konkurs poprowadzą Rafał Brzozowski, Ida Nowakowska oraz Małgorzata Tomaszewska.

Ala Tracz wyrasta na główną faworytkę do zwycięstwa. Materiały wideo z jej udziałem biją rekordy popularności na oficjalnym kanale Eurowizji Junior. Oficjalny teledysk ma tam ponad milion odsłon, a występ z finału "Szansy na sukces. Eurowizja Junior 2020" - ponad 1,6 mln odtworzeń.

Do takich wyników nawet nie zbliżają się jej konkurenci - teledysk najgroźniejszej konkurentki Solei z Hiszpanii ma nieco ponad 670 tys.



W sumie w konkursie udział wezmą przedstawiciele 12 państw.



O końcowym rezultacie decydują w stosunku 50:50 głosy widzów i jurorów z poszczególnych krajów.

Dotychczas internauci w głosowaniu online wskazywali od trzech do pięciu uczestników, których piosenki przypadły im do gustu. Od tego roku fani konkursu będą mogli wybrać tylko ulubioną trójkę. Zmiana podyktowana jest najprawdopodobniej mniejszą liczbą państw biorących udział w widowisku - czytamy w serwisie eurowizja.org.

