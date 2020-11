Eurowizja Junior 2020 na ostatniej prostej: Co szykuje Ala Tracz?

We poniedziałek (23 listopada) w Warszawie odbędzie się oficjalne otwarcie Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. Z powodu pandemii koronawirusa wydarzenie odbywać się będzie w formie online.

Ala Tracz jest jedną z faworytek Eurowizji Junior 2020 AKPA

Przypomnijmy, że Polska po raz drugi z rzędu organizuje konkurs Eurowizji Junior. Wydarzenie odbędzie się w przyszłą niedzielę (29 listopada).



To efekt wygranej Viki Gabor w ubiegłorocznym konkursie w Gliwicach z utworem "Superhero". W 2018 r. na Białorusi triumfowała Roksana Węgiel z piosenką "Anyone I Want to Be".



W związku z pandemią koronawirusa, część nadawców zdecydowała się wycofać z tegorocznego konkursu (mowa o m.in. Portugalii, Włoszech, Irlandii, Walii, Albanii i Australii). Ostatecznie swój udział potwierdziło 12 państw.

Konferencja przed Eurowizją Junior 2020 w Warszawie 1 / 14 Ala Tracz mieszka w małej miejscowości Stojeszyn Pierwszy (woj. lubelskie) z rodzicami i siostrą Olą. Jest uczennicą klasy czwartej szkoły podstawowej w Potoku Wielkim. Ma kotka Lili. Uwielbia tańczyć i podróże. Reprezentując Polskę na konkursach międzynarodowych zwiedziła Maltę, Bułgarię i Włochy. Źródło: AKPA udostępnij

Organizatorzy postanowili zmienić formułę wydarzenia. Całość będzie przypominać program "Eurowizja: Światło dla Europy", który został zorganizowany i wyemitowany 16 maja - zamiast odwołanego "dorosłego" Konkursu Piosenki Eurowizji.

W poniedziałek (23 listopada) odbędzie się ceremonia oficjalnego otwarcia. Niespełna 40-minutowe widowisko poprowadzi Mateusz Szymkowiak, który pełnił taką funkcję również rok wcześniej. Całość pokaże TVP1 (początek godz. 17:20).

Dowiemy się wówczas, z którym numerem startowym pojawi się w konkursie reprezentująca Polskę 10-letnia Ala Tracz. Młoda wokalistka w konkursie zaśpiewa piosenkę "I'll Be Standing", którą napisali dla niej Gromee i jego żona Sara Chmiel-Gromala, wokalistka grupy Łzy.



Clip Ala Tracz I'll Be Standing

Na oficjalnym kanale Eurowizji Junior polska propozycja cieszy się największym zainteresowaniem - ponad 860 tys. odtworzeń. Druga w kolejności jest Solea z Hiszpanii ("Palante" - ponad 547 tys.). Z kolei na kanale Ali Tracz jej teledysk ma już ponad 4,9 mln odsłon, jeszcze bardziej dystansując konkurencję.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alicja Tracz o przygotowaniach do Eurowizji Junior 2020 INTERIA.PL

Występy uczestników zostały już nagrane - większość ekip zarejestrowały je w siedzibach swoich krajowych nadawców. Jedynie delegacje Malty, Serbii i Ukrainy zrealizowały swoje występy w Warszawie.

Każdy z występów poprzedzać będą zrealizowane przez TVP taneczne pocztówki nakręcone w różnych zakątkach Polski z udziałem młodych tancerzy z Swagg Juniors Dance Crew i Swagg Egurrola Dance Studio.

Konkurs poprowadzą Rafał Brzozowski, Ida Nowakowska oraz Małgorzata Tomaszewska.