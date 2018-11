Eurowizja Junior 2018: Wzruszona Roksana Węgiel dziękuje za głosy

"Chciałabym podziękować Polsce, całej Europie, moim tancerkom, rodzinie i Bogu" - powiedziała Roksana Węgiel po zwycięstwie w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018.

Roksana Węgiel podczas Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci 2018 /EPA/TATYANA ZENKOVICH / PAP

"Moja piosenka mówi, że najważniejsze są marzenia, które każdemu mogą pomoc osiągnąć wszystko" - mówiła o utworze "Anyone I Want to Be" Roksana Węgiel.

Wspomniany utwór na scenie w Mińsku na Białorusi 13-latka zaśpiewała w języku angielskim i polskim.



"Chciałabym podziękować Polsce, całej Europie, moim tancerkom, rodzinie i Bogu. Dziękuję także Białorusi za organizację konkursu" - powiedziała wzruszona laureatka.



Na Instastories tuż po wygranej dodała: "Kochani, nie wierzę że trzymam tę statuetkę w ręce. Naprawdę, to tylko dzięki wam. Dziękuję wam, jesteście najlepsi".

Na oficjalnym profilu na Instagramie pojawił się następujący wpis:



"THANK U EUROPE , THANK U POLAND , DZIĘKUJE , DZIĘKUJE ZA WSZYSTKIE GŁOSY KOCHAM WAS".



Wideo Roksana Węgiel - Anyone I Want To Be - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2018

O końcowej klasyfikacji decydowały głosy profesjonalnego jury (każdy kraj reprezentują trzy osoby z muzycznej branży oraz dwójka dzieci - z Polski byli to Saszan, Damian Ukeje, Majka Jeżowska oraz dwie uczestniczki ostatniej edycji "The Voice Kids": Zuzanna Janik i Milena Grigorian) oraz wyniki głosowania w internecie na oficjalnej stronie konkursu.

W głosowaniu jury Polka zajęła 7. miejsce, jednak dzięki punktom od publiczności Roksana Węgiel awansowała na sam szczyt.

Clip Roksana Węgiel Anyone I Want To Be

