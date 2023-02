Artykuł aktualizowany...

Znamy już niemal cały skład artystów, którzy wezmą udział w preselekcjach do konkursu Eurowizji 2023, który odbędzie się w Liverpoolu. Pełna lista artystów zostanie podana dziś w programie "Pytanie na śniadanie". Jak podało TVP, kolejność kandydatów jest przypadkowa.

Wiadomo już, że o reprezentowanie Polski powalczą:

1. Ahlena z piosenką "Booty"

Ahlena to początkująca raperka. Jej rodzinnym miastem jest Gdańsk. Do preselekcji zgłosiła piosenkę "Booty".

Wideo youtube

2. Blanka z utworem "Solo"

Reklama

Blanka, a właściwie Blanka Stajkow jest 23-latką pochodzącą ze Szczecina. Widzowie mogą pamiętać ją z niedawnego Sylwestra TVP. Na swoim koncie ma singel "Better", a jej piosenka "Solo", z którą chce powalczy o zwycięstwo, od jakiegoś czasu jest grana przez polskie stacje radiowe.

Wideo youtube

3. Dominik Dudek z piosenką "Be Good" - premiera piosenki 15 lutego 2023

Zwycięzca ostatniej edycji "The Voice of Poland" był jednym z najczęściej wymienianych w gronie kandydatów do Eurowizji.

5. Felivers - "Never Back Down"

Grupę Felivers widzowie mogli zobaczyć m.in. podczas Sylwestra Marzeń. Tworzy ją czworo muzyków: Miłosz, Konrad, Wojtek i Cody. Na koncie mają debiutancki album, a ich utwór ma być dodać preselekcjom rockowego pazura.

5. YAN (Jan Majewski) - "Champion"

Jan był uczestnikiem 12. edycji programu "The Voice of Poland". Na swoim koncie ma single "Niepewne" oraz "Twoje miejsce".

Wkrótce poznamy pozostałą piątkę.

Eurowizja 2023 - kiedy polskie preselekcje?

Krajowe eliminacje odbędą się 26 lutego (godz. 17:30). Polskiego reprezentanta na tegoroczną Eurowizję w Liverpoolu wybierze jury i widzowie w stosunku 50:50. Na razie TVP nie podało oficjalnie składu jury. Przewodniczącą z decydującym głosem ma być Edyta Górniak .

Przypomnijmy, że w 2022 r. Polskę na Eurowizji reprezentował Krystian Ochman.

Wideo Ochman - River - LIVE - Poland 🇵🇱 - Grand Final - Eurovision 2022

Eurowizja 2023 - nowe zasady głosowania

Według nowych zasad o wynikach w półfinałach zadecydują telewidzowie z krajów uczestniczących w konkursie, natomiast jurorzy oddadzą głosy tylko w koncercie finałowym. Telewidzowie z krajów nieuczestniczących będą mogli wspierać wybrany kraj przez głosowanie internetowe.

"W 2023 r. kwalifikacja krajów do każdego z dwóch półfinałów Konkursu Piosenki Eurowizji, odbędzie się wyłącznie na podstawie głosów oddanych przez opinię publiczną. Jury z każdego kraju biorącego udział w danym półfinale nadal odda swoje głosy, ale zostaną one wykorzystane tylko wtedy, gdy ważne teległosowanie nie zostanie zarejestrowane lub nie jest możliwe w danym kraju. Głosy Jury z każdego uczestniczącego kraju będą jednak liczone, jak poprzednio, w Wielkim Finale. Zostaną one połączone z wynikiem głosowania publiczności, aby uzyskać łączny wynik ogólny" - tłumaczy EBU.

Eurowizja 2023 - gdzie i kiedy się odbędzie?

67. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się 9, 11 i 13 maja 2023 r. w Liverpoolu. Udział w konkursie potwierdziło 37 państw. Reprezentant Polski zostanie wyłoniony podczas koncertu eliminacyjnego "Tu Bije Serce Europy - Wybieramy Hit na Eurowizję", który zaplanowany jest na 26 lutego 2023 roku.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2022 — Ukraina zwycięzcą. Polska na 12 miejscu INTERIA.PL