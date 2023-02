Eurowizja 2023: Poznaliśmy skład obu półfinałów. Kiedy występuje Polska?

Tegoroczny finał konkursu Eurowizji odbędzie się 13 maja w Liverpoolu. Wielka Brytania jest gospodarzem w zastępstwie Ukrainy, która wygrała ubiegłoroczną edycję, ale z powodu rosyjskiej napaści przeprowadzenie konkursu na jej terytorium jest niemożliwe.

Maja Hyży: Na preselekcje do Eurowizji 2023 mam hit. Jestem z tego utworu bardzo zadowolona, więc wyjdę na scenę dumna i pewna siebie

Losowanie półfinałów Eurowizji 2022 odbyło się 31 stycznia 2022 roku, chociaż nie są znani jeszcze reprezentanci wszystkich krajów biorących udział w konkursie. W trakcie ceremonii podzielono 31 uczestników na dwa półfinały. Kraje tzw. Wielkie Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania oraz Ukraina, ostatni zwycięzca konkursu, mają zapewniony start w finale.

Losowanie prowadzili Rylan i AJ Odudu.

Półfinaliści byli podzieleni na pięć koszyków, Polska znalazła się w koszyku z Belgią, Czechami, Holandią, Mołdawią i Rumunią.

Eurowizja 2023: Pierwszy Półfinał - 9 maja

Pierwsza połowa:



Serbia

Łotwa

Irlandia

Norwegia

Portugalia

Chorwacja

Malta

Druga połowa:



Szwecja

Mołdawia

Szwajcaria

Izrael

Holandia

Finlandia

Azerbejdżan

Czechy

Eurowizja 2023: Drugi półfinał - 11 maja

Pierwsza połowa

Armenia

Cypr

Rumunia

Dania

Belgia

Islandia

Grecja

Estonia

Druga połowa:



Albania

Australia

Austria

Litwa

San Marino

Słowenia

Gruzja

Polska

Polska, tak samo jak rok temu, wystąpi w drugiej połowie drugiego półfinału. W całej historii konkursu reprezentanci naszego kraju występowali w pierwszym finale pięć (dwa razy udało się awansować) oraz siedem razy w drugim (cztery awanse).

Eurowizja 2023: Co wiemy o tegorocznej edycji?

Tegoroczny konkurs Eurowizji odbędzie się w dniach 9, 11 i 13 maja 2023 roku w Liverpoolu. Tegorocznym hasłem konkursu jego "United by Music" a weźmie w nim udział 37 krajów.

Do tej pory poznaliśmy 10 reprezentantów: Albania, Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Holandia, Izrael, Słowenia oraz Ukraina. Z tej grupy tylko 3 wykonawców zaprezentowało już piosenki, z którymi wystąpią na Eurowizji.

Wciąż nie wiadomo, kto będzie reprezentantem Polski.





Kto walczy o wyjazd na Eurowizję?

10 lutego TVP przedstawi listę uczestników, którzy zmierzą si w polskich preselekcjach. 16 dni później - 26 lutego - w Warszawie o godzinie 17:30 odbędzie się specjalny koncert, na którym wyłoniony zostanie nasz kandydat na Eurowizję.

Koncert będzie transmitowany przez TVP1 i potrwa dwie godziny.

Warto dodać, że Polska oraz San Marino to ostatnie kraje, które wciąż przyjmuję kandydatury chętnych na wyjazd od Liverpoolu.

Na razie nie znamy oficjalnej listy kandydatów, których TVP przepuściła do ostatniego etapu preselekcji, jednak nieoficjalnie wiadomo, że lista chętnych jest naprawdę długa.

Wśród nich znaleźli się m.in.: Blanka, Jann, Karolina Lizer, Kuba Szmajkowski, Lidia Kopania, Natalia Moskal, Ramona Rey, Natasza Urbańska, Maja Hyży i Skolim. W gronie zainteresowanych miała też znaleźć się Marina, ale wokalistka nie potwierdziła tych doniesień.

Pojawiły się również spekulację o możliwych propozycjach do preselekcji od byłych uczestników Eurowizji: Kasi Moś oraz Gromee'ego z Sarą Chmiel. Na liście zainteresowanych nie brakuje również nazwisk znanych z "The Voice of Poland": Dominika Dudka, Anny Serafińskiej, Filipa Sterniuka, Jana Majewskiego, Mai Kapłon i Natalii Sikory.

