Według regulaminu konkursu "Tu Bije Serce Europy", artystów biorących udział w tegorocznych preselekcjach do Eurowizji poznamy najpóźniej 25 stycznia. W ubiegłym roku kandydatów zaprezentowano w programie śniadaniowym TVP. Maksymalnie wybranych zostanie 11 uczestników, a tylko jeden z nich będzie tam na zasadzie "dzikiej karty".

Wiadomo na pewno, że jedną z uczestniczek preselekcji jest Maja Hyży, która zapowiedziała już wysłanie piosenki do konkursu. "Never Hide" - zdaniem piosenkarki - ma być wielkim przebojem. Mówi się też, że na imprezę wybiera się Marina Łuczenko-Szczęsna, która przecierała szlaki na scenie koncertem na Sylwestrze w Zakopanem . Nad jej utworem ma pracować m.in. Tribbs znany z utworów napisanych dla Hiszpanii (Eurowizja 2020) czy Austrii (Eurowizja 2021).

Maja Hyży: Na preselekcje do Eurowizji 2023 mam hit. Jestem z tego utworu bardzo zadowolona, więc wyjdę na scenę dumna i pewna siebie Newseria Lifestyle

Jak podaje portal Eurowizja.org, wśród innych wymienianych artystów są Kuba Szmajkowski, Blanka oraz Dominik Dudek (zwycięzca "The Voice of Poland 13"). Na liście zaprezentowanej przez portal widnieją także nazwiska artystów, którzy w przeszłości chcieli już reprezentować Polskę - jak Lidia Kopania (ostatnio w ubiegłym roku) czy Iwona Węgrowska (2017).

Mówi się także o ponownym udziale Darii, która w ubiegłym roku była jedną z faworytek - ostatecznie przegrała z Krystianem Ochmanem. Innymi wspomnianymi artystami są m.in. Felievers, Jann, Karol Dziedzic, Skolim czy Natasza Urbańska.

