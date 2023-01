Billie Eilish zaskoczona, że U2 pochodzi z Irlandii. W błąd wprowadziło ją "The Office"

Wcześniej była przekonana, że Bono, The Edge, Adam Clayton i Larry Mullen Jr. założyli swoją grupę w Scranton, w amerykańskim stanie Pensylwania. Wszystko za sprawą żartu w amerykańskiej wersji serialu "The Office: ("Biuro"). Jedna z najpopularniejszych obecnie piosenkarek na świecie zrozumiała swój błąd, gdy w ubiegłym roku gościła w Dublinie i do jej hotelu trafiły kwiaty od Bono z adnotacją: "Witamy w moim rodzinnym mieście".

U2 pochodzi z Irlandii. Choć to wiedza powszechna, to Billie Eilish dowiedziała się całkiem niedawno /Jim Dyson / Staff/ Emma McIntyre/ Staff /Getty Images