Już dziś o 21 rozpocznie się drugi półfinał Eurowizji 2023 . Relację na żywo będziecie mogli przeczytać w Interii. Wśród kandydatów pojawi się Blanka z Polski z piosenką "Solo".

Pierwsze słowa jej piosenki, "Bejba", stały się już kultowe wśród fanów konkursu. Według ostatnich notowań bukmacherów wygląda na to, że Blanka powinna awansować do finału, który już w sobotę.

Clip Blanka Solo

Blanka z "Solo" już dziś na Eurowizji 2023. Donatan trzyma za nią kciuki

Udział Blanki w Eurowizji budzi od samego początku skrajne emocje. Część widzów mocno jej kibicuje i wspiera, inni uważają, że wokalistka nie potrafi śpiewać i odpadnie już w półfinałach.

Wygląda na to, że do tego pierwszego grona można zaliczyć też producenta Donatana, który wraz z Cleo reprezentował Polskę w konkursie w 2014 roku. Na Facebooku zamieścił sarkastyczny wpis, w którym ostatecznie życzył Blance powodzenia. "BEJBA jedziesz z tym!" - wsparł występującą dziś Polkę.

Występ Cleo i Donatana na Eurowizji 2014 wywołał spore kontrowersje

Warto przypomnieć, że Donatan i Cleo na Eurowizję do Kopenhagi w 2014 roku pojechali z przebojem "My Słowianie" ( sprawdź! ). Na scenie towarzyszyły im modelki: Ola Ciupa (robiła pranie) i Paula Tumala (ubijała masło).

Polska awansowała do finału konkursu, gdzie ostatecznie zajęła 14. miejsce, co w tamtym czasie przyjęto jako rozczarowanie, gdyż "My Słowianie" w Polsce miało wtedy status hitu. Zwycięzcą Eurowizji została Conchita Wurst.

"Już wygraliśmy tak czy inaczej. Czemu? Jako jeden z dwóch krajów gramy kawałek w większości w ojczystym języku. Pokazujemy swoje stroje i nasz klimat. Na przekór wszystkim jesteśmy 'seksistowscy', bo pokazujemy nasze piękne kobiety. Tak jak mówiłem wielokrotnie, wyniki nie są istotne - ważne jest to, że Cleo świetnie reprezentuje Polskę i za to brawa dla niej" - komentował jeszcze przed finałem Donatan.

"Swoją drogą dziwna sprawa, kiedy wychodzą nasze zdrowe dziewczyny, Europa oskarża nas o seksizm... A gdy na scenie pojawia się baba z brodą, wszystko jest OK" - pisał już po zakończeniu finału Donatan.

Takie słowa nie umknęły Stowarzyszeniu OGAE Polska, działającemu przy Eurowizji.

"Wyrażamy również żal z powodu niektórych wypowiedzi reprezentanta Polski na 59. Konkursie Piosenki Eurowizji. W 20-letniej historii udziału Polski w Konkursie nie zdarzyło się, by reprezentujący nasz kraj artysta wypowiadał się krytycznie lub niepochlebnie o jakimkolwiek innym reprezentancie" - można było przeczytać w oświadczeniu.

Dzięki zainteresowaniu mediów karierę w Polsce zrobiły również wspomniane modelki: Ciupa i Tumala.

"Były krytyczne opinie, ale tych pozytywnych było więcej. I to właśnie na tym się skupiamy oraz na korzyściach, które przyniósł nam występ. A tych jest bardzo dużo" - mówiła Ola Ciupa po Eurowizji 2014.

"Dzięki Donatanowi moje życie nabrało kolorów. Wystąpiłam na Eurowizji i w wielu teledyskach. To jest pamiątka do końca życia, której nigdy drugi raz nie powtórzę. Myślę, że wiele kobiet chciałoby być na moim miejscu i będę dozgonnie wdzięczna zarówno Cleo, jak i Donatanowi, że to właśnie mnie wybrali jako Słowiankę" - tak w 2020 roku swój eurowizyjny epizod podsumowała natomiast Tumala (wywiad dla Newserii Lifestyle).

Bukmacherzy o szansach Blanki na Eurowizji

Podczas półfinału według bukmacherów Blanka ma zająć dziewiąte miejsce, co da jej awans do finału. W nim ma zająć odległe miejsce. Jednak po pierwszym półfinale szanse Polki na ostateczny triumf nieco wzrosły.

Bukmacherzy podnieśli pozycję wokalistki z 24. miejsca na 21. lokatę. Skąd ten awans? Powód jest prozaiczny. Do tej pory część uczestników z pierwszego półfinału była wyżej w finałowych notowaniach niż Blanka. Po tym, jak odpadli (byli to m.in. uczestnicy z Irlandii i Holandii), Blanka naturalnie przesunęła się wyżej i zajęła ich miejsce.

Szanse Polski na zwycięstwo w finale Eurowizji szacowane są na mniej niż jeden procent.

Finał Eurowizji odbędzie się 13 maja 2023 roku. Wiadomo już, że oprócz krajów Wielkiej Piątki oraz Ukrainy, wystąpią w nim też Chorwacja, Szwajcaria, Mołdawia, Norwegia, Finlandia, Szwecja, Portugalia, Serbia, Izrael oraz Czechy.