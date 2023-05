Eurowizja 2023: Prowadzącej aż łamał się głos. Wzruszający występ Ukrainki

Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest już po raz 67. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii.

9 maja w pierwszym półfinale zaprezentowało się 15 uczestników. Na scenie nie zabrakło również gościnnie występujących gwiazd.

Na otwarcie koncertu w M&S Bank Arena pojawiła się jedna z prezenterek Eurowizji - pochodząca z Ukrainy Julia Sanina, liderka grupy The Hardkiss . 32-letnia wokalistka zaśpiewała utwór "Mayak" .

W przerwie przed ogłoszeniem wyników w wyjątkowym duecie wystąpiły wokalistka Alyosha, która w 2010 r. reprezentowała Ukrainę na Eurowizji (zajęła wówczas w finale 10. miejsce) oraz pochodząca z Liverpoolu Rebecca Ferguson (w 2010 r. zdobyła drugie miejsce w brytyjskim programie "X Factor"). Razem wykonały przebój "Ordinary World" z repertuaru Duran Duran (z fragmentem tekstu zaśpiewanym po ukraińsku), który w ich wykonaniu nabrał antywojennego wydźwięku. Na wizualizacjach można było zobaczyć flagi państw (w tym Polski), które wykazały się największym wsparciem dla uchodźców z Ukrainy.

Jedna z prowadzących - aktorka Hannah Waddingham (m.in. serial "Ted Lasso") - wyraźnie poruszona z trudem ukrywała łamiący się głos.



Wideo