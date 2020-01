Eurowizja 2020: Adrian Makar w "Szansie na sukces". Znamy go z "Mam talent" TVN

Adrian Makar, znany z programu "Mam talent" będzie walczył o wyjazd na Eurowizję 2020.

Adrian Makar będzie walczył o wyjazd na Eurowizję 2020 /Justyna Rojek / East News

Młody wokalista wygrał siódmą edycję programu "Mam talent" w 2014 roku.

Obecnie uczy się w szkole wojskowej. Rok temu podkreślał, że muzyki nigdy nie opuści. Teraz udowodnił, że dotrzymuje obietnic.

Na swoim profilu na Facebooku Adrian Makar opublikował informację, że dostał się do "Szansy na Sukces". Podczas występu w programie będzie walczył o wyjazd na Eurowizję 2020.

Adrian Makar wyśpiewał sobie zwycięstwo w "Mam talent" utworem "You Raise Me Up" Josha Grobana. Był wtedy 15-latkiem z domu dziecka w Dubience.



Przygoda Adriana ze śpiewaniem zaczęła się właśnie w domu dziecka. Chłopak zawsze przejawiał talent wokalny, lecz początkowo nie miał szansy rozwoju w tym kierunku.

Wychowawcy wierząc w jego talent, zgłosili go do ogólnopolskiego "Konkursu Radosnych Serc". Adrian wygrał ten konkurs i postanowił rozwijać swój śpiew na zajęciach muzycznych Gminnego Ośrodka Kultury.

"Adrianku, pięknie zaśpiewałeś na castingu, byłeś przejmujący, zachwyciłeś nas wszystkich. Masz piękny głos, jesteś bardzo młody, czeka cię jeszcze niesamowite życie" - komentowała w "Mam talent" jurorka Małgorzata Foremniak, która zachęcała Adriana, by, zgodnie ze słowami piosenki, "rozbił taflę szkła".

"Chcę nagrać płytę, mam nadzieję, że to będzie szybko. Na pewno pomogę siostrze, Natalii. Pójdę do szkoły muzycznej. Będę spełniał marzenia, których kiedyś nie mogłem spełnić" - mówił, gdy odbierał czek główną nagrodę w programie.

O komentarz po wygranej nastolatka poproszony został również wychowawca Adriana z domu dziecka, Marcin Kostyra.

"To jest wielki przekaz dla młodych ludzi, których nie oszczędzał los. Jeśli odszukają w sobie dobrą rzecz, to można z tego zrobić sposób na życie. To jest takie przesłanie, żeby szukać czegoś wspaniałego w sobie i rozwijać ten talent. Wydaje mi się, że Adrian coś takiego pokazał. Dał wiarę wielu osobom, że można pokonywać przeszkody, wstawać z kolan i być silnym" - powiedział wychowawca.