Eternity's End: Szczegóły premiery albumu "Embers Of War"

Progresywna power / speedmetalowa grupa z Bawarii poinformowała właśnie o podpisaniu stosownych dokumentów z kalifornijską Prosthetic Records, która zajmie się wydaniem "Embers Of War", nowej płyty Eternity's End. Premierę zaplanowano na 26 listopada (na winylu, CD w digipacku, cyfrowo).

Za produkcję odpowiadał Christian Münzner, gitarzysta, klawiszowiec i założyciel Eternity's End, a zarazem członek grupy Obscura oraz były muzyk Necrophagist i Spawn Of Possession. Miks i mastering - w studiu Mordor Sound - wykonał Hannes Grossmann, perkusista Eternity's End, bębniarz udzielający się także w m.in. Triptykon i Alkaloid, a dawniej w Obscura i Necrophagist.

Reklama

Na okładce widnieje ręcznie malowany, akrylowy obraz autorstwa bułgarskiego artysty Dimitara Nikolova.

W chórkach zaśpiewali gościnnie Piet Sielck i Jan Sören Eckert z niemieckiego Iron Savior.



Singla "Triumphant Ascent" Eternity's End z 2019 roku możecie posłuchać poniżej:

Wideo ETERNITY'S END - Triumphant Ascent (official audio) - Ram It Down Records

Oto lista utworów albumu "Embers Of War":

1. "Dreadnought (The Voyage Of The Damned)"

2. "Bane Of The Blacksword"

3. "Hounds Of Tindalos"

4. "Call Of The Valkyries"

5. "Arcturus Prime"

6. "Shaded Heart"

7. "Deathrider"

8. "Embers Of War".