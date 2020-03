Eryk Waszczuk i "Świat ze snu". Posłuchaj nowej piosenki uczestnika "The Voice Kids"

Znany z pierwszej edycji "The Voice Kids" Eryk Waszczuk prezentuje swój nowy autorski utwór "Świat ze snu". To kolejna zapowiedź debiutanckiej płyty "Start. Rec".

Eryk Waszczuk szykuje debiutancki album /FORUM Gwiazd / Agencja FORUM

Eryk Waszczuk w pierwszej polskiej edycji programu "The Voice Kids" zachwycił jurorów. Baron nazwał 13-latka królem sceny, Edyta Górniak pochwaliła piękny feeling, a Dawid Kwiatkowski - niezwykłą muzykalność. Eryk trafił do drużyny Edyty Górniak, z którą dotarł do etapu bitew.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eryk Waszczuk w "The Voice Kids" TVP

Jego występ w Przesłuchaniach w ciemno, gdzie wykonał piosenkę "When A Man Loves a Woman" Michaela Boltona, w serwisie YouTube wyświetlono ponad 7 mln razy.

Posłuchaj utworu "When A Man Loves a Woman" w serwisie Teksciory.pl!

Pochodzący z Międzyrzeca Podlaskiego Eryk w 2018 roku ukończył szkołę muzyczną pierwszego stopnia. Po programie TVP2 nagrał swoje wersje przebojów U2 ("One"), duetu Marcus & Martinus ("Without You") oraz Shawna Mendesa ("Mercy"). Wydał również autorski singel "Horyzont".

Clip Eryk Waszczuk Horyzont (Lyric Video)

Teraz 14-latek prezentuje kolejną piosenkę "Świat ze snu", która opowiada o pogoni za marzeniami, i idealnym świecie bez konfliktów, widzianym oczami nastolatka.

Kompozytorem utworu jest Tomasz "Konfi" Konfederak - lider i założyciel zespołu Ha Dwa O - znany również ze współpracy z takimi wykonawcami jak Sarsa, Kasia Popowska czy ostatnio Siostra Janina. Za tekst odpowiada Sebastian Płatek, menedżer Waszczuka.



"'Świat ze snu' to jedna z moich ulubionych piosenek jakie znajdą się na mojej debiutanckiej płycie. Tekst napisał dla mnie mój menedżer Sebastian. Jest efektem wielu rozmów które przeprowadziliśmy. Często rozmawialiśmy o swoich snach, a także o tym co się dzieje wokół nas, jak świat w którym żyjemy niszczymy. Całe pokolenia nie dbały o ekologię, o powietrze którym oddychamy. Najwyższy czas to zmienić. Piosenka opowiada także o miłości do drugiego człowieka oraz o dzieciństwie, by trwało jak najdłużej, by nie spieszyć się w dorosłość, bo przyjdzie na nią jeszcze czas. Uwielbiam śpiewać i dawać ludziom radość. Przekazywać emocje. Nie chcę za wszelką cenę gonić za popularnością, karierą, sławą i na siłę być dorosłym. Na to często zwracają mi uwagę rodzice, by cieszyć się chwilą" - mówi Eryk Waszczuk.

Clip Eryk Waszczuk Świat ze snu (Lyric video)

Debiutancki album "Start. Rec" ukaże się 10 kwietnia. Tytuł płyty ma dwa znaczenia. Pierwsze - oznacza początek muzycznej drogi , przygody, na którą złożyła się praca w studiu, pierwsze profesjonalne nagrania oraz autorskie piosenki. Drugie - w brzmieniu kojarzy się z serialem "Star Trek" - czyli z podróżami w kosmos, bo do takiej sytuacji można porównać wiele elementów, które złożyły się na drogę przebytą od momentu odpadnięcia z programu "The Voice Kids" do realizacji materiału na debiutancki album.



Na materiał zawarty na krążku złożyły się autorskie kompozycje jak również zaaranżowane na nowo covery. Do współpracy udało się zaprosić cenionych producentów i muzyków. Autorem i producentem większości utworów jest Szymon Folwarczny, współpracujący wcześniej z takimi wykonawcami jak Monika Brodka, Kamil Bednarek (podwójna platyna za album zespołu Star Guard Muffin), Sylwia Przybysz.

Dwa utwory stworzył Tomasz "Konfi" Konfederak, a wyprodukował je w Stanach Zjednoczonych Josh Harris. Autorem jednej z kompozycji jest Michał Kush (na co dzień producent Darii Zawiałow).

W nagraniach udział wzięli gitarzysta Robert Zając (Mioush, Holy Noiz), perkusista Łukasz Zając (Tulia, Negatyw), saksofonista Marcin Kajper (Ray Wilson) i grający na instrumentach klawiszowych Łukasz Kozera (Hengelo).

Eryk Waszczuk wystąpił w kilku odcinkach w roli prowadzącego program "Teleranek" emitowany na antenie TVP ABC. Wziął również udział w realizacji okolicznościowych teledysków upamiętniających rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.