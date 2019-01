Eros Ramazzotti i Luis Fonsi w duecie. Zobacz teledysk "Per Le Strade Una Canzone"

Włoski wokalista Eros Ramazzotti połączył siły z autorem wielkiego przeboju "Despacito" Luisem Fonsim. Ich wspólny utwór nosi tytuł "Per Le Strade Una Canzone" (w wersji hiszpańskiej "Por Las Calles Las Canciones").

Luis Fonsi i Eros Ramazzotti połączyli siły /Universal Music Polska

Do nowego singla powstał teledysk, który nakręcono w Miami. Utwór pochodzi z najnowszego albumu Erosa Ramazzottiego, "Vita ce n’è".

"Luis to niezwykle utalentowany artysta i prawdziwy przyjaciel. Mieliśmy mnóstwo frajdy w Miami podczas zdjęć do teledysku. Sądzę, że zobaczycie to, oglądając klip. Muzyka to najwspanialsza rzecz, więc powinniśmy ją celebrować" - podkreśla Eros Ramazzotti.

Z współpracy zadowolony jest również Luis Fonsi.

"'Per Le Strade Una Canzone' wprawi wszystkich w dobry nastrój. To piosenka o muzyce, spotykaniu się z ludźmi, celebrowaniu miłości oraz innych pozytywnych emocji. Uważamy wspólnie z Erosem, że muzyka to najlepsze medium do tego typu przekazów. Nasza współpraca ułożyła się znakomicie, to było niesamowite" - mówi autor "Despacito".

W teledysku "Per Le Strade Una Canzone" możemy oglądać tę samą parę, którą widzieliśmy w klipie do "Vita ce n’è".

Przypominamy, że 20 października Eros Ramazzotti zaśpiewa w Hali Torwar w Warszawie.

Luis Fonsi szykuje się natomiast do wydania nowego albumu. Premiera płyty "Vida" zaplanowana jest na 1 lutego.