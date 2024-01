Eric Clapton ogłosił, że w grudniu 2023 roku wraz z przyjaciółmi ze sceny zagrał w Londynie bardzo kameralny koncert pt. "To Save A Child - in aid of the children of Gaza". Wydarzenie, które ma na celu wesprzeć pomoc humanitarną dla dotkniętych wojną dzieci w Strefie Gazy, będzie mógł teraz zobaczyć każdy.

Już 17 stycznia o godzinie 21:00 będzie można go zobaczyć w całej Europie - również w Polsce. 78-letni muzyk do udziału w koncercie zaprosił m.in. Dhaniego Harrisona, syna George'a Harrisona, z którym wykonał piosenkę "Give Me Love (Give Me Peace on Earth)". W setliście pojawiły się także m.in. piosenki "Tears In Heaven" i "Got To Get Better In A Little While".

Gitarzysta zapowiedział, że wszystkie zebrane za pośrednictwem wirtualnych wejściówek pieniądze, zostaną przekazane na pomoc dzieciom ze Strefy Gazy. Szczegóły, gdzie kupić bilet, znajdują się w zapowiedzi poniżej.

