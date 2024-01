Danny Saucedo zasłynął występem w szwedzkim "Idolu" w 2006 roku, w którym zajął 6. miejsce. Niedługo później wydał debiutancki album "Heart. Beats" (2007), z którego pochodził jego największy przebój - "Tokyo". Szwedzi niedługo po premierzy wywindowali jego krążek do czołówki najlepiej sprzedających się płyt, natomiast Polacy dosłownie oszaleli na punkcie kolejnego utworu z płyty, czyli "If Only You", który po ponad 15 latach od premiery nadal dość często można usłyszeć w rodzimych rozgłośniach.

Danny ma podwójne obywatelstwo. Co ciekawe, jego ojcem jest Polak, Piotr Grzechowski, a matką Boliwijka - Patricia Saucedo. Po odniesieniu pierwszego sukcesu gwiazdor dość intensywnie koncertował nie tylko w swoim kraju, ale też w Polsce. Widzowie mogą pamiętać go z występów m.in. podczas trasy "Hity na Czasie 2008", a także z sopockiej sceny - gwiazdor dwukrotnie walczył o Bursztynowego Słowika (2007, 2008). Ponadto brał czterokrotnie udział w programie Melodifestivalen (2009, 2011, 2012, 2021), który wyłania kandydatów do konkursu Eurowizji.

Niestety, ani razu nie udało mu się wygrać plebiscytu.

Na koncie ma także duet z Sashą Strunin, "Emely" (2009) - piosenka zaraz po premierze stała się wielkim hitem. Wokalista wykorzystał moment sławy, którą niewątpliwie dała mu odczuć polska publiczność. W 2010 roku Danny przywitał nowy rok podczas sylwestra w Katowicach, gdzie wykonał premierowo piosenkę "Catch Me If You Can", a jesienią tego roku został jurorem konkursu "True Talent".

Danny podbił scenę przebojem "Tokyo". Zmienił się nie do poznania!

Od tego czasu wciąż jest aktywny i co kilka lat wydaje premierowe single, głównie w ojczystym języku. W 2021 roku z utworem "Dandi Dansa" zajął 7. miejsce w finale Melodifestivalen. Wokalista zamieszkuje w Sztokholmie, ale swoje życie dzieli ze Stanami Zjednoczonymi. Osiem lat temu stanął na ślubnym kobiercu z piosenkarką Molly Sandén, ich małżeństwo rozpadło się jednak po trzech latach.

Niedawno przyszło na świat pierwsze dziecko wokalisty ze związku z Anną Eriksson, syn Jul. "Na całym świecie jest zbyt wiele trudnych i ciężkich wydarzeń. Próbuję nawigować pomiędzy trudnym światem a bańką, w której się obecnie znajduję. W tym momencie dostaję niesamowitą ilość perspektywy i wdzięczności. Cieszę się, że jestem ojcem zdrowego i silnego małego chłopca i czekam na wszystkie etapy bycia mentorem i przewodnikiem w jego życiu. Cholera, ale będziemy się dobrze bawić! Dzisiaj byliśmy na jego pierwszym spacerze i teraz będzie tylko zabawniej" - pisał przed Bożym Narodzeniem.

Swoim życiem chwali się w mediach społecznościowych i trzeba przyznać, że trudno rozpoznać w nim tego 22-letniego chłopaka, którego pokochała polska publiczność. Danny Saucedo w tym roku skończy 38 lat.

I choć od 2016 roku nie wydał premierowego albumu, to wciąż zajmuje się muzyką i wydaje pojedyncze piosenki - jego ostatni jak dotąd singel "Har du sett henne i blått" ukazał się w ubiegłym roku. W sieci śledzi go ponad 340 tysięcy osób, a on koncertuje i tworzy własne kosmetyki. Cały czas również koncertuje.

