Eric Clapton: lockdown nie taki zły? Kiedy premiera "The Lady in the Balcony"?

Wiadomości

W ostatnim czasie Eric Clapton stał się bardzo aktywny społecznie. Coraz mniej słyszy się o jego nowych nagraniach, a więcej o kontrowersjach, które wywołuje wypowiedziami na temat szczepień, pandemii i lockdownu. Jak widać, podczas ostatniej fali w Wielkiej Brytanii, Clapton na chwilę pogodził się z rzeczywistością i nagrał nową płytę. "The Lady in the Balcony: The Lockdown Sessions" zadebiutuje już 12 listopada tego roku.

Eric Clapton jest przeciwnikiem lockdownu. Swój sprzeciw przedstawiał w ostatnich piosenkach /Michael Tran /Getty Images