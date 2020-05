Ensiferum na morzach i oceanach (nowa płyta "Thalassic")

Finowie z Ensiferum przygotowali nowy album, którego premierę zaplanowano na lipiec.

Ensiferum w akcji /Mairo Cinquetti/Pacific Press/LightRocket /Getty Images

Motywem przewodnim "Thalassic" (z greckiego "O morzach / oceanach") są historie, mity i legendy związane z hydrosferą i marynistyką.

Materiał nagrano w studiach Sonic Pump i Petrax pod okiem Jannego Joutsenniemiego, który współpracował wcześniej z Ensiferum przy okazji prac and albumami "Victory Songs" (2007 r.) i "From Afar" (2009 r.).

"Uważam, że pod względem muzycznym udało nam się zrobić kolejny krok naprzód, wykorzystując zarazem najlepsze elementy naszego dawnego brzmienia. Znajdziecie na tym albumie wiele charakterystycznych cech Ensiferum: przepiękne ludowe melodie, chłoszczące riffy, różnorodne wokale i refreny do wspólnego śpiewania" - wylicza Sami Hinkka, grający na basie wokalista Ensiferum.



Jak twierdzi Hinkka, inny wymiar nowym utworom nadał Pekka Montin, świeżo upieczony klawiszowiec Ensiferum, który wzbogacił też brzmienie Finów o czyste wokale.



Na ósmej płycie podopiecznych Metal Blade Records znajdziemy również dwa bonusy: "Merille Lahteva" i "I'll Stay By Your Side".

"Thalassic" trafi do sprzedaży 10 lipca w dwu wersjach CD oraz jako specjalny zestaw (dwie płyty CD i dwa winyle).

Z "Rum, Women, Victory", pierwszym singlem z nowej płyty Ensiferum, możecie się zapoznać poniżej:

Clip Ensiferum Rum, Women, Victory (LYRIC VIDEO)

Oto program albumu "Thalassic":

1. "Seafarer's Dream"

2. "Rum, Women, Victory"

3. "Andromeda"

4. "The Defence Of The Sampo"

5. "Run From The Crushing Tide"

6. "For Sirens"

7. "One With The Sea"

8. "Midsummer Magic"

9. "Cold Northland (Väinämöinen Part III)".