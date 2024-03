Nowy album Enrique Iglesiasa "Final (Vol. 2)" pojawił się 29 marca, ale jeszcze przed premierą zaczął dominować na amerykańskich listach przebojów. Ostatni (wedle zapowiedzi) krążek, na którym latynoski gwiazdor miesza ulubione gatunki - pop, cumbię, bachatę, ska czy country - zgromadził już miliony odtworzeń na platformach cyfrowych.

"Así Es La Vida" już ósmy tydzień z rzędu pozostaje numerem 1. na liście 'Tropical', dotarł również na szczyty list przebojów w Argentynie i Meksyku, a od momentu premiery pozostaje jednym z najczęściej streamowanych utworów w Hiszpanii. Tymczasem według Mediabase "Fría" zajmuje 5. miejsce na liście przebojów muzyki latynoskiej, a "Space In My Heart" znalazł się w Top 25 Hot AC.



Wśród współpracowników artysty znaleźli się Miranda Lambert, Maria Becerra, Yotuel, Belinda oraz El Alfa.

Enrique Iglesias wydał ostatnią płytę. Oto lista utworów "Final (Vol. 2)"

Przypomnijmy, że jeszcze w 2021 roku 48-letni dziś Iglesias po raz pierwszy powiedział o tym, że chce odejść od nagrywania albumów. Od razu przekazał jednak fanom, że "nigdy nie przestanie tworzyć piosenek, bo uwielbia to robić". Niekoniecznie jednak utwory muszą być łączone ze sobą w album.

"Pracowałem nad tym albumem ładnych parę lat. Tak, jak kiedyś wspominałem, będzie to mój ostatni album. Nie sądzę, bym kiedyś nagrał jeszcze kolejną płytę" - mówił w rozmowie z magazynem "Today" pod koniec ubiegłego roku sam artysta.

1. ASÍ ES LA VIDA (feat. María Becerra)

2. Fría (feat. Yotuel)

3. Space in My Heart (feat. Miranda Lambert)

4. La Botella (feat. El Alfa)

5. Love and Pain

6. Me Voy Acostumbrando

7. Como Yo

8. Llórame Un Río (feat. Belinda)

9. Be Together

10. Espacio En Tu Corazón.

Enrique Iglesias to jedna z największych latynoskich gwiazd

Syn legendarnego Julio Iglesiasa szturmem wdarł się na scenę w połowie lat 90. Jego debiutancki album zapewnił wschodzącej gwieździe nagrodę Grammy w kategorii "Najlepszy wykonawca latynoski". Po kilku sukcesach zdecydował się nagrać płytę w języku angielskim - tak powstało "Bailamos", które w 1999 roku uczyniło go bardzo rozpoznawalnym.

Za sprawą albumu "Enrique" wokalista stał się obiektem westchnień nastolatek, a kompozycja "Rhythm Divine" z tegoż krążka wydanego 24 listopada 1999 roku stała się wielkim sylwestrowym przebojem roku 2000.

Wokalista miał okazję m.in. współpracować z Whitney Houston przy piosence "Could I Have This Kiss Forever" czy później także z Nadiyą, Nicole Scherzinger i Kelis.

W 2001 roku artysta wydał swój największy przebój, "Hero" stając się idolem nastolatek na całym świecie, także w Polsce .

Gdy jego kariera lekko przygasła, to w 2007 roku powrócił wypełnionym przebojami albumem "Insomniac" - w naszym kraju krążek pokrył się złotem.

Od początku kariery płyty Iglesiasa sprzedały się na całym świecie w ponad 180 milionach egzemplarzy. W trakcie ostatnich dekad wydał 11 albumów studyjnych oraz odbył 10 wyprzedanych tras koncertowych, występując przed 10 milionami fanów na całym świecie. Jest laureatem wielu prestiżowych nagród, takich jak Grammy, Billboard Awards czy ASCAP.