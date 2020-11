Enej podsumowuje karierę. Zobacz teledysk "Grozi nam cud" z Ewą Kępys z "Big Brothera"

Znana z programu "Big Brother" modelka Ewa Kępys wystąpiła w najnowszym teledysku grupy Enej. Utwór "Grozi nam cud" zapowiada płytę z największymi przebojami popularnego zespołu.

Ewa Kępys w teledysku "Grozi nam cud" grupy Enej /

Zespół Enej ( posłuchaj! ) tworzą obecnie: Piotr "Lolek" Sołoducha, Mirosław "Mynio" Ortyński, Paweł "Bolek" Sołoducha, Jakub "Czaplay" Czaplejewicz, Łukasz "Długi" Przyborowski, Damian "Pinki" Pińkowski, Kornel Kondrak, Piotr "Panzer" Pankowski.

Reklama

Działająca od 2002 r. formacja na szerokie wody wypłynęła za sprawą pierwszej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Ekipa z Olsztyna w 2011 r. wygrała ten program, a piosenka "Radio Hello" zyskała status przeboju.

Po wydaniu sześciu studyjnych płyt (w tym albumu z kolędami) grupa planuje podsumować dotychczasowy dorobek składankowym wydawnictwem, które ma ukazać się wiosną 2021 r.

Zapowiedzią tej płyty jest premierowy singel "Grozi nam cud". W utworze przeplatają się wpływy muzyki latynoamerykańskiej i europejskiej.

Do nagrania powstał nakręcony przez Piotra Smoleńskiego teledysk, w którym muzykom towarzyszy modelka Ewa Kępys, znana z programu "Big Brother".

Clip Enej Grozi nam cud

Zespół w czerwcu wydał płyta "A skiela Wy?". To 12 pieśni i piosenek ludowych zebranych i zaaranżowanych na nowo ( posłuchaj! ) przez zespół Enej oraz dwie znane wszystkim autorskie kompozycje w kompletnie nowej odsłonie. Materiał płyty tworzą utwory z Warmii, Mazur, Kurpi, Lubelszczyzny, Podhala, Kaszub i Ukrainy oraz takie, które pojawiały się niemal we wszystkich regionach Polski na przestrzeni dziejów.