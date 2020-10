Koronawirus w zespole Enej. Musieli poddać się kwarantannie

Kilka dni temu członkowie zespołu Enej brali udział w nagraniu programu telewizyjnego, teraz musieli poddać się kwarantannie. W grupie wykryto koronawirusa.

Enej łączy muzykę polską i ukraińską /Kurnikowski / AKPA

Zespół Enej tworzą obecnie: Piotr "Lolek" Sołoducha, Mirosław "Mynio" Ortyński, Paweł "Bolek" Sołoducha, Jakub "Czaplay" Czaplejewicz, Łukasz "Długi" Przyborowski, Damian "Pinki" Pińkowski, Kornel Kondrak, Piotr "Panzer" Pankowski.

Towarzyszy im menedżer Łukasz Kojrys. To właśnie on zdradził, że muzycy przebywają na kwarantannie.



"Tak, to prawda, większość członków zespołu ma koronawirusa. Musieliśmy się od siebie zarazić w busie, ale nie wiemy dokładnie kiedy" - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".



Nie zdradził, u kogo wykryto zagrożenie, uspokoił jednak, że wszyscy członkowie zespołu czują się dobrze. "Na szczęście dobrze znosimy chorobę, u niektórych z nas jest ona nawet bezobjawowa" - podkreślił.

Pandemia koronawirusa zamroziła branżę muzyczną, ale Enej wystąpił m.in. w programie "Klinika Skeczów Męczących". Kilka dni temu na ich profilu pojawiło się zdjęcie z nagrań.