Enej 10 lat od wygranej w "Must Be The Music". Kiedy premiera płyty "Idealny sen"?

7 maja, dokładnie 10 lat od wygranej w programie "Must Be The Music" w Polsacie grupa Enej wypuści składankowy album "Idealny sen". Co znajdzie się na tym wydawnictwie?

Enej szykuje jubileuszowy album AKPA

Zespół Enej ( posłuchaj! ) tworzą obecnie: Piotr "Lolek" Sołoducha, Mirosław "Mynio" Ortyński, Paweł "Bolek" Sołoducha, Jakub "Czaplay" Czaplejewicz, Łukasz "Długi" Przyborowski, Damian "Pinki" Pińkowski, Kornel Kondrak, Piotr "Panzer" Pankowski.

Działająca od 2002 r. formacja na szerokie wody wypłynęła za sprawą pierwszej edycji "Must Be The Music" w Polsacie. Ekipa z Olsztyna w 2011 r. wygrała ten program, a piosenka "Radio Hello" zyskała status przeboju.

Po wydaniu sześciu studyjnych płyt (w tym albumu z kolędami) grupa postanowiła podsumować dotychczasowy dorobek składankowym wydawnictwem.

"Idealny sen" zawierać będzie wszystkie najważniejsze piosenki zespołu bijące do tej pory rekordy popularności w radiu i internecie.

Wszystkie utwory zostały zaaranżowane i nagrano na nowo, by podkreślić długą drogę, jaką przeszli muzycy na przestrzeni tych 10 lat. Poza znanymi nagraniami, na płycie znajdą się również premierowe piosenki.

Ruszył już preorder wydawnictwa.