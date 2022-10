Mejk tworzy duet wokalno-instrumentalny Elwira Smilgin-Brodzik i Mariusz Brodzik (prywatnie są małżeństwem) oraz towarzyszący im tancerze.

Działająca od 1996 r. grupa ma na koncie sporo wyróżnień na festiwalach muzyki tanecznej i disco polo (m.in. Disco Hit Festival - Kobylnica, Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie). Do największych przebojów Mejk należą piosenki "Tańczę z nim do rana" ( sprawdź! ), "Bo to miłość", "Przez dwa serca", "Tak nie musiało być", "Na parterze", "Dzisiaj cię ukradnę", "Janek" i "Graj dla mnie".

Profil wokalistki discopolowej grupy na Instagramie jest wśród użytkowników serwisu bardzo popularny. Powodem na pewno są świetne zdjęcia, na których Elwira Mejk lubi odsłonić co nieco.



Nie inaczej jest teraz - wokalistka opublikowała zdjęcia w seksowanych kabaretkach. Opierając się o pianino w odważnej pozie, pochwaliła się długimi nogami.

"Przepiękne zdjęcie Pani Elwiro", "Piękno kobiety W 100%", "Pięknie" - piszą fani.

