Mejk tworzy duet wokalno-instrumentalny Elwira Smilgin-Brodzik i Mariusz Brodzik (prywatnie są małżeństwem) oraz towarzyszący im tancerze.



Działająca od 1996 r. grupa ma na koncie sporo wyróżnień na festiwalach muzyki tanecznej i disco polo (m.in. Disco Hit Festival - Kobylnica, Festiwal Muzyki Tanecznej w Ostródzie). Do największych przebojów Mejk należą piosenki "Tańczę z nim do rana" ( sprawdź! ), "Bo to miłość", "Przez dwa serca", "Tak nie musiało być", "Na parterze", "Dzisiaj cię ukradnę", "Janek" i "Graj dla mnie".

W odpowiedzi na sytuację na Ukrainie, grupa opublikowała cover piosenki Patrycji Markowskiej, pt. "Świat się pomylił".

"Świat ciągle się myli, żądny władzy i pieniędzy. Co w obliczu dyktatury może zrobić zwykły człowiek?" - napisała wokalistka grupy na Instagramie.

Wideo Elwira MEJK - Świat się pomylił (live cover)

24 lutego nad ranem rozpoczęła się wojna pomiędzy Rosją a Ukrainą. Władimir Putin wydał rozkaz przeprowadzenia operacji militarnej na terenie Donbasu. ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO W SERWISIE WYDARZENIA.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Czym chata bogata": Żaglówka i sekrety Elwiry Mejk Disco Polo Music