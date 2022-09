"Nie zamykam się na pomysł, by w przyszłości udostępnić inną wersję 'Elvisa'. Może być na to sposób. Muszę być jednak bardziej uważny, bo pamiętam, co było, gdy napisałem na Twitterze, że istnieje czterogodzinna wersja tego filmu. Fani stanęli z widłami pod moimi drzwiami i zaczęli skandować, że chcą tej czterogodzinnej wersji" - powiedział Baz Luhrmann w rozmowie z portalem "ScreenRant".

"Elvis" nie doczeka się czterogodzinnej wersji. Przynajmniej na razie

W tym samym wywiadzie zdradził też, że czterogodzinna wersja, o której wspominał w czerwcu, tak naprawdę nie jest gotowa. "Wszystko sprowadza się do tego, czy studio wyłożyłoby pieniądze na dłuższą wersję. Bo to nie tak, że ja ją mam i wystarczy ją pokazać. Każda minuta postprodukcji kosztuje. To efekty wizualne, stopniowanie, cięcie, dźwięk ADR - wszystko to trzeba zrobić. Nie wystarczy wcisnąć przycisku i czterogodzinny 'Elvis' jest gotowy. Trzeba wrócić do pracy i nad tym przysiąść. Przygotowanie takiej wersji zajęłoby pół roku. I jestem otwarty na coś takiego, ale nie teraz. Jestem już trochę zmęczony" - dodał reżyser.

"Elvis" to jeden bezsprzecznych hitów minionego lata. Świetnie przyjęty na Festiwalu Filmowym w Cannes zarobił potem w kinach na całym świecie 284 miliony dolarów. Tym samym został najbardziej kasowym filmem w dorobku Luhrmanna. Wcześniej to miano nosił "Wielki Gatsby" ze 150 milionami dolarów na koncie.

Po raz pierwszy Luhrmann wspominał o czterogodzinnej wersji "Elvisa" w rozmowie z "Radio Times". Ujawnił wtedy także, co w niej było.

"Znalazło się w niej więcej scen z pierwszą dziewczyną Elvisa, Dixie. Później Presley został złapany w pułapkę i niewiele z tego rozumiał. Mając tak wielką dziurę w sercu, ciągle poszukiwał miłości. I znalazł ją na scenie, ale nigdzie indziej" - tłumaczył twórca