Elton John przedstawił swoją wersję przyczyn konfliktu z Rodem Stewartem

Dwaj wybitni artyści z tytułami szlacheckimi nie odzywają się do siebie od zeszłego roku. Rod Stewart twierdzi, że Elton John nie umie przyjmować krytyki i że żeruje na swoich fanach. Ten drugi odpowiedział mu na ten zarzut w dodatkowym rozdziale swojej biografii, który dopisał przy okazji wydania jej w miękkich okładkach. Coraz mniej wskazuje na to, że dwaj nestorzy zamiast wymierzać sobie na oślep razy, pójdą po rozum do głowy i zakopią topór wojenny.

Rod Stewart i Elton John mają się serdecznie dość /Northcliffe Collection/ANL/REX/Shutterstock /East News

Poszło o to, że Stewart zarzucił publicznie Johnowi "wyciąganie pieniędzy od fanów przy okazji organizowania tzw. pożegnalnej trasy". Uznał, że to tournee jest nieuczciwe, bo - jego zdaniem - przejście na emeryturę to "nie rock'n'roll".

Elton John w Krakowie (4 maja 2019 r., "Farewell Yellow Brick Road Tour") 1 / 22 Elton John w Krakowie Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Reklama

W najnowszym wydaniu biografii "Me" Elton John odpowiedział na ten zarzut. "Nie potrzebowałem wykładu na temat dzikiego ducha rock'n'rolla, wygłoszonego przez kogoś, kto spędził większość ostatniej dekady na wydawaniu takich ckliwych płyt, jak 'Great American Songbook' czy 'Have Yourself Merry Little Christmas'. Odebrałem jego słowa jako p... policzek, zwłaszcza, że narzekał na mnie w programie telewizyjnym, w którym promował własną trasę koncertową".

Elton John wyznał też w książce, że gdy po miesiącu złość mu przeszła, wysłał Stewartowi SMS-a, w którym napisał, że "znają się zbyt długo, by poróżniło ich coś takiego". Jego zdaniem Stewart nie odpowiedział. W końcu przesłał wiadomość - za pośrednictwem swojego menedżera - wyjaśniając, że nie mógł wtedy zadzwonić, ponieważ relaksował się między koncertami.

Tydzień temu Rod Stewart stwierdził w programie Chrisa Evansa "How To Wow", że próbował podać Johnowi "gałązkę oliwną", zapraszając go z adoptowanymi synami: Zacharym i Elijahem na spotkanie u siebie. Wysłał w tej sprawie e-mail. Jego zdaniem list pozostał jednak bez odpowiedzi.

Rod Stewart i jego kobiety 1 / 14 Rod Stewart znany jest nie tylko z licznych hitów, ale także miłosnych podbojów. Nastoletni Rod dorabiał w kiosku taty, a gdy nie pracował, protestował przeciwko budowaniu elektrowni atomowych i poznawał kolejne dziewczyny. Udział w politycznych marszach był dla niego również sposobem na podryw. Pierwszy poważniejszy związek ze studentką sztuki Susannah Boffey zaowocował narodzinami córki Sarah Streeter (1963 r.). Nastoletniemu Stewartowi ani jego rodzinie nie w głowie było jednak małżeństwo i wychowywanie dziecka - razem z Susannah podjęli decyzję o oddaniu dziewczynki do adopcji, a kilka miesięcy później związek się rozpadł. Rozwój kariery muzycznej szedł z powodzeniem z relacjami z kobietami - miejsce na dłużej u boku wokalisty zagrzały kolejno długonogie modelki Jennie Rylance (1965-67) i Dee Harrington (1971-75) Na zdjęciu Rod Stewart i Dee Harrington - wrzesień 1971 r. Źródło: Getty Images Autor: Victor Blackman/Express/Hulton Archive udostępnij