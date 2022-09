Zwracając się do publiczności w Rogers Centre, 75-letni Elton John powiedział: "Jestem bardzo smutny, że jej już z nami nie ma, cieszę się, że odpoczywa w pokoju, zasłużyła na to, pracowała cholernie ciężko. Będzie nam jej brakowało, ale jej duch nadal żyje, uczcijmy jej życie muzyką".

Po tych słowach zagrał swoją piosenkę z 1974 r. "Don't Let the Sun Go Down on Me".

Artysta w 1988 r. otrzymał od Elżbiety II tytuł szlachecki za swoje zaangażowanie na rzecz muzyki i organizacji charytatywnych. Media przypomniały o bliskich związkach z brytyjską rodziną królewską i o piosence poświęconej księżnej Dianie "Candle in the Wind", z której dochody przekazywane są na organizacje charytatywne, założone przez zmarłą w 1997 r. księżną Walii.



Koncert w Toronto był ostatnim z koncertów brytyjskiego muzyka w tym mieście. "Farewell Yellow Brick Road" jest pożegnalnym tournée.