Elton John: 30 lat w trzeźwości

Elton John świętuje 30. rocznicę swoich "urodzin". Tak, to nie pomyłka. Co prawda gwiazdor muzyki pop przyszedł na świat w marcu 1947 roku, ale uważa, że tak naprawdę urodził się w momencie, gdy trzy dekady temu rozpoczął terapię odwykową.

Elton John świętuje 30 lat w trzeźwości /Kevin Winter /Getty Images

O swoich nałogach piosenkarz mówi szczerze. Zawsze w kontekście tego, że od dłuższego czasu udaje mu się skutecznie z nimi walczyć. Kolejne rocznice abstynencji celebruje w mediach społecznościowych. Nie inaczej jest w tym roku. Elton John właśnie opublikował kilka zdjęć, na których widać kartki z życzeniami, tort i prezenty, jakie otrzymał z tej okazji, a na honorowym miejscu jest żeton z trzema "X".



"Refleksja nad najbardziej magicznym dniem, w którym obchodziłem 30. urodziny trzeźwości. Tyle uroczych kartek, kwiatów i żetonów od moich synów, Davida, przyjaciół z Programu, pracowników. Jestem naprawdę błogosławionym człowiekiem. Gdybym w końcu nie zrobił wielkiego kroku, prosząc 30 lat temu o pomoc, byłbym martwy. Z całego serca dziękuję wszystkim, którzy zainspirowali mnie i wspierali po drodze" - podpisał zdjęcia muzyk.

Elton John już na początku XXI wieku przyznał, że presja związana ze sławą przygniotła go do tego stopnia, że w 1975 roku, podczas "Tygodnia Eltona" w Los Angeles, przedawkował kokainę. Do tego doszły uzależnienie od robienia zakupów i bulimia. Gwiazdor twierdzi, że na decyzję o rozpoczęciu terapii odwykowej wpłynęła śmierć Ryana White, amerykańskiego nastolatka, który zmarł na AIDS właśnie trzydzieści lat temu - 8 kwietnia 1990 roku.