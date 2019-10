​Ellie Goulding w szczerym wyznaniu. Gwiazda opowiedziała o samobójstwie dziadka

Brytyjska wokalistka Ellie Goulding opublikowała na Instagramie wpis, w którym opowiedziała o samobójstwie swojego dziadka oraz o tym, jak radzi sobie z lękiem.

Ellie Goulding opowiedziała o traumatycznej przeszłości /Chris Jackson /Getty Images

32-letnia wokalistka Ellie Goulding to jedna z gwiazd brytyjskiej sceny alternatywnego popu. Jej dorobek obejmuje trzy płyty: "Lights" (2010, sprawdź! ), "Halcyon" (2012, sprawdź! ) i "Delirium" (2015).

Reklama

Dwie pierwsze dotarły do szczytu brytyjskiej listy bestsellerów, a ostatnia - na trzecie miejsce.

Aż 10 singli z jej udziałem znalazło się w Top 10 w Wielkiej Brytanii, w tym "Burn" ( posłuchaj! ) i "Love Me Like You Do" ( posłuchaj! ) na samej górze.

Sukcesy zawodowe to jednak nie wszystko, pieniądze i sława nie wystarczą, by być w pełni szczęśliwym. Nie tak dawno gwiazda opublikowała na swoim Instagramie wpis, który wpisywał się w Tydzień Świadomości Zdrowia Psychicznego. Wokalistka opowiedziała m.in. o samobójstwie swojego dziadka, które głęboko przeżyła.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Fragment koncertu Ellie Goulding INTERIA.PL

"Dzisiaj myślę o moim dziadku, który kilka lat temu odebrał sobie życie. Chciałabym z nim więcej rozmawiać, chciałabym mieć choćby najmniejszą wskazówkę, jak bardzo był nieszczęśliwy" – napisała Goulding.



Gwiazda opisała także swoją walkę z lękiem, mający wpływ na jej karierę:



"Wiem na pewno, że wiele moich lęków związane jest z czymś, co nazywają 'syndromem oszusta' - nie wierzę w siebie wystarczająco mocno i myślę, że nie zasługuję na szczęście, co czasami powoduje sabotaż własnego sukcesu".

Wokalistka swój wywód zakończyła jednak optymistycznie, zdradziła, jakie nawyki pomagają jej w tym, by czuć się lepiej:

"Codziennie trenuję (głównie bieganie i boks), chociaż czasem tak trudno jest być zmotywowanym. Poczucie pulsującej w moich żyłach krwi i ludzkie ciało zachowujące się tak imponująco przypomina mi, jak fajnie jest być żywym".



Ellie Goulding na Kraków Live Festival 2017 1 / 18 Ellie Goulding była headlinerem pierwszego dnia Kraków Live Festival 2017. Zobacz zdjęcia z występu brytyjskiej wokalistki! Źródło: INTERIA.PL Autor: Beata Zawrzel udostępnij

Przypomnijmy, że 32-letnia Goulding pod koniec sierpnia tego roku wzięła ślub z sześć lat młodszym Casparem Joplingiem. 26-latek jest wnukiem Michaela Joplinga, ministra rolnictwa, rybołówstwa i żywności w rządzie Margaret Thatcher.

Ceremonia odbyła się w katedrze York Minster na północy Anglii. W uroczystości uczestniczyli m.in.: Katy Perry i Orlando Bloom, James Blunt z żoną Sofią Wellesley, Sienna Miller i Lucas Zwirner oraz członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej: księżniczka Eugenia i Jack Brooksbank, księżna Yorku Sarah Ferguson i księżniczka Beatrycze.

Wideo Ellie Goulding wyszła za mąż! Na ślubie pojawili się m.in. Katy Perry i Orlando Bloom (Press Association/x-news)

Ellie Goulding jest zaprzyjaźniona z rodziną królewską - to właśnie ona w 2011 r. wystąpiła na ślubie księcia Williama i Kate Middleton.

Clip Ellie Goulding Love Me Like You Do

Sprawdź tekst utworu "Close To Me" w serwisie Teksciory.pl