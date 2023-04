Inicjatorem powstania Elegant Weapons był Richie Faulkner, od 2011 r. gitarzysty metalowej legendy - Judas Priest .

Do współpracy zaprosił swoich muzycznych przyjaciół - w nagraniach debiutanckiego albumu "Horns For A Halo" uczestniczyli wokalista Ronnie Romero ( Rainbow , MSG ), basista Rex Brown ( Pantera , Down ) i perkusista Scott Travis (Judas Priest).

Reklama

W koncertowym wydaniu sekcję rytmiczną tworzą inni uznani muzycy: basista Dave Rimmer ( Uriah Heep ) i perkusista Christopher Williams ( Accept ).

Produkcją płyty zajął się ceniony fachowiec Andy Sneap, od 2018 r. koncertowy gitarzysta Judas Priest.



Richie Faulkner opisuje materiał jako "miks Jimiego Hendrixa, Judas Priest, Black Sabbath, solowego Ozzy'ego Osbourne'a i Black Label Society z dodatkiem melodii i oldschoolowego brzmienia". Ideą powołania projektu było "podtrzymanie flagi ponadczasowego heavy metalu".



Poza autorskimi utworami, na płycie znajdzie się cover "Lights Out" UFO.

Do sieci trafił właśnie nakręcony przez Liefa Thomasona teledysk do drugiego singla "Do Or Die" - zdaniem twórców to najszybszy numer z debiutu.

Wideo ELEGANT WEAPONS - Do Or Die (OFFICIAL MUSIC VIDEO)

Elegant Weapons - szczegóły płyty "Horns For A Halo" (tracklista):

1. "Dead Man Walking"

2. "Do Or Die"

3. "Blind Leading The Blind"

4. "Ghost Of You"

5. "Bitter Pill"

6. "Lights Out"

7. "Horns For A Halo"

8. "Dirty Pig"

9. "White Horse"

10. "Downfall Rising".

W drugiej połowie czerwca grupa zagra serię koncertów w Europie (zespół nie pojawi się w Polsce) - niektóre u boku Pantery.