Elżbieta Zapendowska przyzwyczaiła opinię publiczną do swojego ciętego języka. Była jurorka "Idola" wielokrotnie narażała się wyrażając dość dosadne słowa, które często mogły być dość przykre dla ich adresatów. Tym razem w rozmowie z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim opowiedziała, co sądzi o ubiegłorocznym reprezentancie Polski na Eurowizji, Rafale Brzozowskim ( posłuchaj! ).

"Rafał Brzozowski to jest mój ulubieniec. Cukiereczek. Kiedy jeszcze go widziałam, to widziałam taką przepaść, przeciąg, że tam brakuje... Tam nie szaleją komórki. Jest podlizywaczem. Nie cierpię tego" - wyznała Zapendowska.

Jeszcze niedawno mówiła o występie Brzozowskiego na Eurowizji: ""Rafał Brzozowski to taki śpiewający chłopczyk, przymilający się do tłumów kobiet. To jest taki piosenkarzyk, trochę plastikowy, trochę ładniuchny, taki cukiereczek. On jest piosenkarzem i może się to komuś podobać, ale nie jest artystą".

Uznana ekspertka współpracowała z wieloma artystami młodszego i starszego pokolenia. Po namowach Wojewódzkiego opowiedziała, czyjej twórczości nie lubi słyszeć w radiu.

"Ja kiedyś tak mówiłam o tej, co mnie do sądu podała. Jak ona się nazywa? Andrzejewicz. Gosia Andrzejewicz. Ale Gosi Andrzejewicz już nie ma na antenie" - przypomniała dawną, dość głośną sprawę. Później powiedziała także, że utwory radiowe są bardzo wtórne. "To jest 'kopiuj-wklej', 'kopiuj-wklej'. Różni się to tylko czasem tonacją. Czasem tym, że ktoś gorzej brzmi lub lepiej brzmi. Dla mnie to jest nierozróżnialne dziś..." - stwierdziła

Okazuje się, że Zapendowska mocno śledzi polską scenę rapową - wśród jej faworytów są m.in. Mata ( posłuchaj! ) i Jan-Rapowanie. "Słucham hip-hopu i niektórymi utworami naprawdę jestem zachwycona. Przede wszystkim niosą jakąś myśl, jakieś przesłanie. (...) Mata jest zachwycający i przede wszystkim inteligentny. (...) Jan-Rapowanie - bardzo fajny, świetny chłopak ( sprawdź! ). Ale mnóstwo jest takich ludzi młodych. Nie jest tak, że tylko głupki zostały. Jest fantastyczne grono ludzi, którzy myślą, którzy mają coś mądrego do powiedzenia" - mówiła.

Piotr Kędzierski dopytywał Zapendowską, z którą artystką - Dodą, czy Edytą Górniak - chciałaby udać się na bezludną wyspę. Specjalistka od emisji głosu nie miała wątpliwości i postawiła na Dodę.

"Ja Dodę lubię. Ja się z nią nie zgadzam, ale ja ją lubię. Ona ma pysk niewyparzony, ale ona ma stuprocentowe przekonanie o tym, co mówi. Jest na swój sposób wrażliwa i jest inteligentna. (...) Ona jest prawdomówna, pyskata i preferuje swoje zdanie" - stwierdziła.

Według Zapendowskiej istnieje jednak jeden element, który łączy Dodę i Górniak. Jest nim... brak autorskiego repertuaru. Ekspertka uważa, że na tym tracą same artystki.

"One nie komponują, natomiast umówmy się - w Polsce jest mało takich kompozytorów, którzy by napisali dobry utwór dla Edyty, jakichś musicalowy utwór typu Whitney Houston czy Celine Dion. Ona w takich utworach czuje się najlepiej, a wybiera taneczne" - argumentuje Zapendowska.

"Mam żal do Edyty, bo to naprawdę niebywały talent wokalny, i taki z intuicją. (...) Ale i tak miała więcej szczęścia niż Dorota, bo miała [Wiktora] Kubiaka [menedżera - red.], który był kompletnie nietuzinkowym człowiekiem, dzięki któremu się mogły pewne rzeczy wydarzyć. On ją potraktował jak młodą, prawdziwą gwiazdę - woził ją po świecie, tłumaczył jej pewne rzeczy. Miał ogromne możliwości i finansowe, i osobiste. (...) Ale ona nie wytrzymała tego" - wspominała początki kariery Edyty Górniak.