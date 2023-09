Edyta Górniak współpracuje z Telewizją Polską od lat. Mogliśmy ją oglądać chociażby jako jurorkę w "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids", jak i również podczas wielu koncertów organizowanych przez TVP. Wokalistka ma również zostać gwiazdą nowego programu, który będzie polegał na wybraniu najpiękniejszej piosenkarki od czasów międzywojennych.

Z pewnością nie tylko format i nowa propozycja pracy skusiła Edytę Górniak do zaakceptowania propozycji. Jak donosi informator Pudeleka: "Edyta Górniak dostała aż trzy garderoby, kierowcę do dyspozycji 24 godziny na dobę, dowolność w wyborze utworów, dziewięcioosobową ekipę i przede wszystkim największą gażę. Za nagranie ośmiu odcinków dostanie aż 400 tysięcy złotych".

Podobno piosenkarka zbyt długo nie zastanawiała się nad ofertą, tylko przyjęła ją od razu. Dodatkowo ma obecnie werbować inne gwiazdy do swojej ekipy.



Nowy program TVP - "Rytmy Dwójki"

Program ma poprowadzić Izabela Krzan oraz Sandra Kubicka. Zobaczymy tam także Marka Sierockiego, który będzie odpowiedzialny za przytoczenie historii każdego prezentowanego utworu muzycznego przy akompaniamencie orkiestry pod batutą Grzegorza Urbana. Publiczność będzie miała za zadanie wybranie najlepszego utworu w odcinkach, a w wielkim finale spotkają się zwycięzcy poszczególnych odsłon. Wśród gwiazd występujących w programie pojawią także m.in. Natasza Urbańska, Lanberry i Rafał Brzozowski.