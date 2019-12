Edyta Górniak przed finałem "My Way" w TVN. Premiera piosenki "My Way" z Gromee'em

W środę wieczorem (18 grudnia) TVN pokaże finałowy odcinek programu "My Way", w którym Edyta Górniak przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy. Z tej okazji wokalistka wypuściła właśnie piosenkę o tytule "My Way".

Edyta Górniak prezentuje nową piosenkę na finał programu "My Way" /Kamil Piklikiewicz/DDTVN / East News

Przypomnijmy, że Edyta Górniak jest bohaterką nadawanego przez TVN reality show "My Way", w którym przygotowuje się do egzaminu na prawo jazdy.

Reklama

Pokazywany w środowe wieczory program jednak nie stał się przebojem ramówki - średnia oglądalność wynosi niespełna 900 tys. widzów.

Do tej pory Edyta miała własnego, prywatnego kierowcę, a w trasy jeździła z całym zespołem busem. Do zmian, i zrobienia prawa jazdy od jakiegoś już czasu namawiał Górniak jej syn - Allan Krupa. W końcu zapadła decyzja, która dla wokalistki wcale nie była prosta.

Do uczących Edytę instruktorów Auto Szkoły Skoda - Filipa Raszewskiego i Dawida Zawadzkiego dołączyli kolejni dwaj: Kamil Kłujsza oraz Daniel Jackowiak.

Wideo Edyta Górniak na kursie prawa jazdy. "Chciałam się zmierzyć z tym smokiem nawet na oczach kamer" (Dzień Dobry TVN/x-news)

W związku z premierą nowego singla "My Way" ( sprawdź! ) wokalistka opublikowała czarno-białe zdjęcie w samych majtkach. Resztę ciała zasłania ręcznikiem.



Autorem nowej piosenki jest Gromee (muzyka, tekst, produkcja) - reprezentant Polski na Eurowizji 2018.

To właśnie z krakowskim producentem w wakacje zaprezentowała singel "Król", który w cztery miesiące zanotował ponad 6,6 mln odsłon.

Wideo Edyta Górniak & Gromee Król

Od ostatniej płyty "My" z lutego 2012 r. Edyta co jakiś czas wypuszczała nowe piosenki, m.in. "Your High", "Glow On", "Oczyszczenie", "Andromeda" (efekt współpracy z Donatanem), "Dom dobrych drzew" (do serialu "Leśniczówka"), "Tylko ty" (na potrzeby filmu "Dywizjon 303") i "Zatrzymać chwilę" (z Roksaną Węgiel do filmu "Hotel Transylwania").

Edyta Górniak przed premierą programu "My Way" 1 / 10 Zobacz zdjęcia Edyty Górniak z press junket programu "My Way" Źródło: AKPA udostępnij